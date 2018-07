La ampliación del Ferroviarios permitirá su restauración para centro sénior

El Ayuntamiento de Huelva firmó ayer con los promotores de Senior Cohousing Huelva el convenio que tras el acuerdo plenario de 30 de mayo permitirá una ampliación en el volumen edificable de la parcela del antiguo Ferroviarios que permitirá la realización del proyecto.

Así lo dijo ayer a Huelva Información Pedro Ponce Camarena, quien destacó que es un proyecto con el que se da el pistoletazo de salida a este proyecto al garantizar la edificabilidad necesaria para crear aquí una residencia sénior que, como señala no se trata de un geriátrico, sino que acogería a matrimonios en edades entre los 50 a los 70 años. La idea que mueve el proyecto es la "madurecencia, el envejecer entre amigos, no se trata de una residencia al uso, sino con actividades culturales; es para vivir una vejez diferente". No se trata de una comuna, ni tampoco entrara todo el que quiera, sino que dependerá de los componentes. Ahora mismo son 10 unidades las que se cuentan para iniciar el proyecto y se espera que puedan ser cuarenta. A partir de firmado el proyecto se va a proceder a la compra del edificio. Se espera que pueda estar en funcionamiento en diciembre de 2020 o abril de 2021. La restauración del edificio estará a cargo del arquitecto Manuel Ángel Vázquez y se realizará de manera integral. Además, se contará con un edificio en nueva planta, en las antiguas pistas deportivas del colegio, en la zona sur. Los promotores de esta idea tienen una página web con todo el proyecto en la dirección www.seniorcohousinghuelva.org.