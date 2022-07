"El ambiente del centro de formación profesional, CEES, se podría resumir con dos palabras: gran familia"

El director de CEES, Marcos Oliveira Blanco, nos cuenta las ventajas de estudiar en Centro de estudios superiores Onuba, un nuevo centro de formación en la provincia onubense.

1. Una pequeña biografía: estudios y trayectoria

Mi nombre es Marcos Oliveira Blanco, director del nuevo Centro de estudios superiores Onuba, por sus siglas CEES. Estudié Ciencias Económicas en la UOC (Universidad Oberta de Cataluña), tras estudiar el antiguo bachillerato en el IES La Rábida y la EGB, en el Colegio Moliere, del que tengo gratos recuerdos de mis compañeros, de los profesores y como no, de nuestra “Dire”: Pilar Gallango.

Ya con 18 años prefería trabajar por cuenta propia, y empecé a formarme en el mundillo de la empresa de la mano de Andalucía Emprende, del Patronato de Desarrollo Local y Diputación provincial entre otros, con sus viveros de empresas.

Actualmente y desde hace algún que otro año emprendo en el sector de la educación, ya que siento bastante interés por la política, en especial la económica y cómo ésta puede ayudar a mejorar el sistema de educación actual y con ello contribuir a reducir las tasas de paro juvenil en la provincia.

2. ¿Cómo nació Centro de estudios superiores Onuba? ¿Dónde se sitúa?

Como he comentado, soy un apasionado de la política económica y como incide ésta en la formación de los futuros profesionales. CEES, nace de la necesidad de aportar a la formación un enfoque mas dinámico y práctico que no sólo ayude al alumnado a alcanzar los conocimientos básicos y necesarios que marca el currículo de su actividad, sino que adquieran las destrezas necesarias para un correcto desempeño en el puesto laboral.

CEES, cuenta con dos centros en Huelva Capital, uno en la Plaza Niña bajo el nombre comercial de Campus Dental Huelva y otro en Residencial San Pedro, Calle Doctor Plácido Bañuelos 19.

3. ¿Qué oferta educativa tiene CEES para sus alumnos?

Para este curso 2022/2023, CEES está homologado por la consejería de Educación para impartir los grados medios de Auxiliar de enfermería, de Farmacia y Parafarmacia, y el grado superior de Higiene Bucodental.

4. ¿Cómo es el plan de estudios?

Como centro homologado, el plan de estudios que seguimos es el que nos indica la normativa vigente, pero añadiría que nuestro equipo va un poco más allá y no solo cumple con las directrices marcadas, sino que además, acompañan al alumnado en todo el proceso de aprendizaje.

5. ¿Qué horarios ofrecerán?

CEES, oferta tanto turno de mañana como de tarde.

6. ¿Cómo serán las prácticas? ¿Estarán asociadas a empresas?

Con CEES, la formación es dinámica y como no podía ser de otra forma, el enfoque es muy práctico, pero ello no significa que no den teoría, que la dan, ya que deben salir muy bien preparados para que tengan oportunidad en el mercado laboral.

El alumnado de CEES, se diferencia de los de otros centros por las destrezas adquiridas, ya que las prácticas no solo las hacen en empresas según marca la normativa vigente, sino que durante el curso disponemos de los medios necesarios, como por ejemplo en el grado de Higiene Bucodental del que disponemos de una clínica dental propia con dos gabinetes, solo para la formación del alumnado.

7. ¿Cómo es la plantilla de profesionales con la que cuenta CEES?

En CEES, el cuadro de profesores es diverso y a la vez con bagaje profesional. Hemos contado con Odontólogos, Higienistas, Fisioterapeutas, Enfermeros, Farmacéuticos, Biólogos, Economistas, … todos con dilatada experiencia en el sector privado de sus áreas y de la formación.

8. ¿Cómo son las instalaciones del centro? ¿Alguna novedad?

Aquí pondría el foco en las nuevas instalaciones de Residencial San Pedro 19, que son las que albergarán los grados medios. Son unas instalaciones amplias. Disponemos de un laboratorio de más de 90m2, un taller de más de 120m2 y aulas de más de 60m2; son unas instalaciones nuevas que se pondrán a disposición de todo el alumnado que confíe en la calidad de la formación de CEES y se matricule con nosotros. Como dice nuestro lema “Tu futuro empieza aquí”.

9. ¿Cuáles son las ventajas de estudiar en CEES?

Como se ha comentado en preguntas anteriores, el alumno CEES, obtendrá unos conocimientos y destrezas que lo diferenciarán del resto de estudiantes con el mismo título.

10. ¿Puede describirnos cuál es el ambiente que se respirará en el centro?

Aunque los primeros años fueron difíciles, el ambiente actual de CEES se podría resumir en dos palabras: Gran Familia.

Para obtener más información CEES dispone de Facebook e Instagram y de página web.