Un Alvia arrolla un remolque y provoca el transbordo por carretera de los viajeros

Los pasajeros ferroviarios volvieron a sufrir un nuevo incidente en uno de los recorridos que tiene a Huelva como protagonista. El Alvia Madrid-Huelva que tomó su salida en la jornada de ayer a las 10:25 arrolló el remolque de un tractor en un tramo de vía situado entre los municipios sevillanos de Aznalcázar y Carrión de los Céspedes. El incidente ocurrió a las 13:30 y no ocasionó daños personales entre los 61 viajeros que se encontraban a bordo del tren ni en el ocupante del vehículo, según informó Renfe. Debido al incidente, Renfe transbordó a los pasajeros por carretera hasta los diferentes destinos.

El remolque del que tiraba el tractor estaba en medio de un paso a nivel de clase B –con señalización fija, luminosa y acústica sin semibarrera automática– cuando llegó el vehículo ferroviario y se produjo el choque con el que se quedó averiada la locomotora y por tanto, intransitable la vía, según explicó Adif a Huelva Información. Aunque todavía no se saben las causas del incidente, que entrarán en una investigación, Adif apuntó que no tiene “ninguna información que nos indique que los sistemas de protección del paso a nivel no hayan funcionado correctamente”.

Sobre las 17:15 los operarios de Adif, con la ayuda de un camión-taller lograron desenganchar el remolque del tractor de la locomotora “como primera medida para despejar toda la maquinaria tanto del tren como del remolque que estaba ocupando la vía”. No fue hasta las 18:40 cuando la vía volvió a funcionar con normalidad, una vez que los operarios terminaron todos los trabajos de limpieza y apartaron el tren afectado tras el incidente y pudieron dar luz verde para restablecer el funcionamiento de este tramo ferroviario. Esto supuso que, además de los 61 viajeros afectados del Alvia Madrid-Huelva, otros dos trenes más no pudiesen finalizar su trayecto habitual en la jornada de ayer.

Previamente, y con la circulación ferroviaria interrumpida entre Aznalcázar y Carrión de los Céspedes desde el momento de la incidencia, Renfe avisó de que “con el objetivo de garantizar el servicio a los viajeros”, habían establecido “un plan alternativo de transporte para los trenes Sevilla-Huelva” que realizaron por carretera parte del recorrido. De esta forma, dos trenes fueron los afectados: el Media Distancia con origen Huelva y destino Sevilla que partió a las 15:00 y el Media Distancia con origen Sevilla y destino Huelva que comenzó su trayecto a las 17:00. En ambos casos, Renfe transbordó por carretera a los pasajeros en el trayecto de La Palma del Condado-Sevilla y viceversa, según el trayecto ferroviario.

Una vez que Adif abrió de nuevo la vía casi cinco horas después, a las 18:40, en el tramo que horas antes había ocurrido el incidente, el tráfico ferroviario volvió a la normalidad. De esta forma el Media Distancia que partió desde la capital onubense con destino Sevilla a las 19:00 y el Media Distancia con origen Sevilla y destino Huelva de las 20:50 tenían ya programado el recorrido al completo a través de las vías ferroviarias por lo que no iba a hacer falta transbordar a los viajeros por carretera durante el trayecto, según expuso Renfe a este periódico.