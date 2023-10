El 75% de los alumnos del instituto La Rábida de Huelva llamados a la huelga secundan la protesta

El 75% de los alumnos del Instituto de Educación Secundaria La Rábida llamados a la huelga han secundado la protesta. Así lo indicó el director del centro educativo, Juan Antonio Moreno. Estaban llamados a la huelga 500 estudiantes de tercero y cuarto de ESO, primero y segundo de Bachillerato y los tres ciclos formativos de Hostelería y Turismo, de los cuales 375 realizaron huelga y no acudieron este jueves a clase. El instituto cuenta este curso escolar con unos 860 alumnos.

La carencia de climatización y wifi en el remodelado Instituto de Educación Secundaria La Rábida es el motivo por el cual alumnos del centro decidieron ir a la huelga. A la falta de climatización y wifi se une que las aulas no cuentan con pizarras digitales y que el nuevo pabellón deportivo aún no se ha terminado de construir y no pueden llevar a la práctica la materia de Educación Física.

El director del centro confía que a principios del segundo trimestre "esté todo normalizado". Moreno comentó que se ha ampliado el presupuesto para dotar de climatización a las aulas que lo necesitan. Indicó que "son muchos flecos, es un edificio grande al que se le ha realizado una inversión fuerte tras tres años de obra, cuesta echar a andar, son cosas sobrevenidas al uso del edificio, te das cuenta entonces de los problemas que puede haber".

Recalcó que la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "ha respondido, está encima y todas las deficiencias se solucionarán en breve. La AMPA está por remar en la misma dirección", por lo que confía que "todo empiece a ir con normalidad cuanto antes".

El AMPA se reunió con el delegado provincial, Carlos Soriano, el pasado 9 de octubre y de esa reunión surgió el compromiso de estudiar la climatización de las aulas afectadas. El día 10 se llevó a cabo la visita de un arquitecto de la Agencia Pública de Educación de Andalucía (responsable de las infraestructuras), que elevó un informe a la Dirección General en Sevilla.

El pasado 17 de octubre “estuvieron en el centro los arquitectos responsables del proyecto para atajar el problema y se va a empezar a intervenir en breve, por tanto, se están dando los pasos para solucionarlo”, indicaron desde la Delegación.

Respecto a la wifi, explicaron desde la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que “el centro está dotando de puntos wifi en todas las aulas (en las prefabricadas y Carabelas teníamos 18 puestos y se van a conectar 30 más). Parece que la empresa suministradora ya ha conectado desde la calle, ahora el paso siguiente está en manos de Aulas Conectadas, que es la sección de Delegación que se encarga de dotar de wifi a los centros. En este sentido, se realizan las acciones necesarias con la mayor diligencia posible”.

La dirección del centro educativo lleva, como así se lo ha comunicado a los padres del alumnado, “desde julio solicitando el cambio de la wifi que teníamos en las prefabricadas al centro nuevo”.

En lo que respecta al pabellón deportivo, su construcción concluirá a final de año. Para la construcción de estas instalaciones deportivas, de 480 metros cuadrados de superficie, se han destinado 480.000 euros. Constará de una pista polideportiva, vestuarios con sus respectivos aseos, almacén y despacho del profesor de Educación Física.