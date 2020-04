Todos los alumnos de Aljaraque tendrán wifi para seguir las clases por el coronavirus

El profesorado del instituto de Educación Secundaria (IES) Fuente Juncal de Aljaraque ha desarrollado una campaña con el objetivo de que sus alumnos sin acceso a wifi puedan acceder a internet para poder seguir las clases on line tras suspenderse la manera presencial debido al estado de alarma por la pandemia del Covid-19. De hecho, la iniciativa ha tenido tal acogida que el presidente de la Asociación de Hosteleros y Comercios de Aljaraque ha facilitado USB a los alumnos que necesitaban la conexión al no disponer de ella en sus casas.

En un comunicado, han explicado que la campaña Dona Wifi busca poner solución a la brecha digital ya que el equipo docente detectó que alumnos que seguían bien las clases y las tareas durante el curso habían dejado de hacerlo en la primera semana del confinamiento al establecerse la pedagogía on line. Para ello, la iniciativa persigue que aquellos vecinos de estos alumnos sin conexión le faciliten el acceso para poder seguir las clases normalmente.

De esta manera, consideran que "en estos momentos de aislamiento se hace necesario que todos nuestros alumnos tengan conexión a Internet en sus casas para poder seguir trabajando. No queremos que ningún alumno se quede atrás por este motivo".Por ello, tras ahondar en las circunstancias de estas familias, observaron que en algunas de ellas no contaban con internet, wifi, ordenador y como mucho contaban con algún dispositivo móvil pero que en "una familia confinada de tres o cuatro miembros, muchos con varios hijos en edad escolar, hacía muy difícil, por no decir imposible el trabajo diario de estos alumnos y alumnas".

La campaña ha tenido un sinfín de ofrecimientos por parte de los vecinos de Aljaraque, a los que, desde el equipo directivo del instituto y el claustro del mismo, han querido agradecer públicamente su colaboración.

En particular han querido agradecer a la Asociación de Hosteleros y Comercios de Aljaraque, y más concretamente a su presidente, Javier Espejo, que les ha gestionado acceso USB a cada uno de los alumnos que carecen en su casa de conexión. En breve se les hará entrega en sus casas, por parte de un agente de la Policía Local de Aljaraque, de dicha conexión. El claustro espera que esta acción pueda servir de ejemplo a otros municipios para que "ningún alumno se quede atrás por este motivo".