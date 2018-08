Tres alcaldes de la mano sin mirar el color político

La concentración de ayer ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno demostró que las reivindicaciones no tienen colores políticos. Así, Gustavo Cuéllar, Juan Antonio García y David Vivas, alcaldes socialistas de Moguer, Bonares y Lucena, respectivamente, respaldaron a sus vecinos en sus necesidades. "Es cierto que este Gobierno solo lleva dos meses, es verdad que ha intentado dar respuesta pero no la ha dado y la que ha dado hasta el momento no es la que se pactó en 2008", explicó Gustavo Cuéllar. Y es que entre el Gobierno central, los regantes y la comunidad, "se pactó el camino que hoy tenía que haber terminado con el agua de estos señores, que se la merecen más que nadie porque son los que mueven más del 50% de esta provincia".

Con los distintos gobiernos que han pasado por la Moncloa, Cuéllar recordó que "se han seguido a pies juntillas las directrices que nos marcaron" las administraciones superiores. Y es que los primeros en cumplir con la utilización "eficiente y eficaz del agua han sido los agricultores". Asimismo, el alcalde de Moguer aseguró que ha crecido con la palabra "trasvase" pero que solo ha sido "una ficción". Han sido 30 años de diferentes colores políticos en el Gobierno del país y "se llenan la boca con Doñana, con la protección y con el medio ambiente" y es desde Madrid donde se tiene que dar "la solución al trasvase". En definitiva, el alcalde socialista pidió que se deje de jugar "con la sensibilidad de las personas que viven de la tierra "porque "¿dónde queda la veracidad de la política?".

Por su parte, el alcalde de Bonares, Juan Antonio García, definió toda esta situación como un "engaño". García afirmó que "se nos está diciendo desde hace muchos años que tenemos que desarrollar un territorio de forma sostenible para Doñana y el sector agrícola" y tras cerrar los 400 pozos, con lo que se le daba seguridad hídrica a Doñana a cambio de agua superficial a los regantes, "dos años después nos han engañado. Hemos cumplido nuestra parte y nos han dejado tirados, abandonados. Esto significa para el agricultor una ruina".

Por último, el alcalde de Lucena, David Vivas, mostró su apoyo a las personas afectadas y apuntó que un Gobierno "está para dar calidad de vida a los ciudadanos y está haciendo todo lo contrario". Asimismo aseguró que "esto es un problema social y se está jugando con la vida de las personas".

Tanto Gustavo Cuéllar como Juan Antonio García y David Vives entraron en la reunión con Manuela Parralo en busca de soluciones inmediatas para el sector de los regantes del Condado.