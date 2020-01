El alcalde lanza un alegato de unidad por las infraestructuras

El alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, aprovechó -ningún acto mejor que la entrega de distinciones y medallas de la ciudad-, con toda atención social, para expresar “de manera determinada y determinante” su compromiso y el de todo el Ayuntamiento de la capital, “seguro que el de toda la ciudad, sin que quepa ninguna duda”, “con las infraestructuras de comunicación y transporte”. No restó fuerza a los habituales circunloquios de Cruz en sus discursos, sabedor de que “de ello depende el crecimiento y el futuro de Huelva”. Su determinación se tradujo en un alegato para captar la atención de toda la sociedad onubense, de forma muy concluyente: “Necesitamos las infraestructuras de comunicación y transporte. De ello depende el crecimiento y el futuro de Huelva, y el problema no es de otros, es nuestro problema. Lo tenemos y lo vamos a resolver nosotros mismos. Y tenemos que mirar hacia adentro y hacer autocrítica, y pensar en qué podemos aportar, qué más podemos hacer para abrir un futuro de esplendor y de crecimiento para nuestra ciudad. Porque con las infraestructuras no nos regalan nada, simplemente nos permiten contar con las mismas oportunidades que los demás. Y nosotros, Huelva, sólo necesita un trato igual; del resto ya nos ocupamos nosotros”.

“Sólo hay que ver lo que se aúna aquí, el talento y la inteligencia que hay, el esfuerzo de quienes están en primera fila con las medallas. Y depende de nosotros”, aseguró el regidor al final de su intervención en el solemne acto de distinciones del auditorio de la Casa Colón.

El alcalde reclamó al público del acto y, más allá, a toda la ciudad de Huelva la “proactividad”. “Todos tenemos que tirar hacia adelante, no sólo en el día a día; tenemos que mirar hacia el futuro”. Y añadió que “si en el éxito de las personas los conocimientos y las habilidades sociales sin imprescindibles, también es un condicionante definitivo la determinación, la fuerza y la confianza”.

El acto de entrega de honores y distinciones de la ciudad fue ante todo un alegato a las potencialidades de una ciudad para la que Cruz pidió “la unión de todos” ante un 2020 “llamado a poner en marcha proyectos”. Un año “muy importante a la hora del desarrollo, la transformación urbana de la ciudad, a través de la revisión del PGOU, aspirando a consolidar la Huelva histórica, la Huelva patrimonial, la que hunde sus raíces en el calcolítico pero una Huelva de oportunidades para el crecimiento, el desarrollo, el progreso y la prosperidad, más cohesionada y equilibrada y sostenible, una Huelva que haga santo y seña de la movilidad, verde, disfrutable, para vivir y que no olvidemos la transformación social que es necesaria”.

La entrega de distinciones y honores reconoció la labor multidisciplinar de destacados referentes como María del Carmen Rovira, prestigiosa ensayista e investigadora onubense, nacida en Huelva capital en 1923 y exiliada desde 1939 en México, donde ha desarrollado una destacada carrera académica. Uno de los más recientes, la medalla de la Universidad Autónoma de Madrid, le fue concedida el pasado mes de mayo de 2019, aunque no pudo desplazarse a España para recogerla.

José María Segovia (Huelva, 1931), por su parte, sigue activo a sus 87 años en las labores periodísticas con sus columnas semanales, todos los jueves, en Huelva Información. Ejerció como director del diario Odiel pero durante toda su vida ha destacado por la defensa de Huelva, sobre la que ha escrito numerosas publicaciones, y a la que ha contribuido a reivindicar y elevar al máximo su papel histórico a través de su cargo como presidente, durante varias décadas, de la Real Sociedad Colombina Onubense.

A estas dos distinciones propuestas para este 2020 hay que sumar el título de hijo adoptivo de Huelva concedido al poeta José Manuel de Lara (Motril, Granada, 1929), vinculado a Huelva hace décadas, desde los años 40, como profesor y como literato, con una extensa obra que le convierte en uno de los grandes nombres de las letras onubenses.

Las medallas de Huelva de este año se han concedido, además, al Cristo de las Tres Caídas, a la asociación empresarial Huelva Comercio, al grupo flamenco Onuba, al Club Asirio de tiro con arco, al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Huelva, al torero David de Miranda y a la cineasta Remedios Malvárez.

Las distinciones para este 2020 las completa el listado de nuevas denominaciones de vías para el callejero urbano promovido también por el equipo de gobierno socialista, entra las que destaca la que llevará por nombre Alcalde Pedro Rodríguez. También tendrán vías de la capital onubense con su nombre el padre Francisco Gaona, el periodista y empresario Santiago Cotán Pinto, el doctor Anselmo Botello y la abogada Virginia Nieto Moya, todos ellos fallecidos, además de la Virgen de los Ángeles y los Procuradores de Huelva.