El alcalde de Huelva apunta al primer semestre de 2022 para la cesión de la vieja estación

La antigua estación de tren podría pasar a tener titularidad municipal en el primer semestre de 2022. Así lo ha manifestado el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que ha subrayado que el proyecto de reparcelación del Ensanche Sur está aprobado definitivamente y que sólo está pendiente de las notificaciones a los propietarios y la inscripción de las nuevas parcelas, “con lo cual una vez que culmine ese trámite continuaremos para materializar una aspiración que tiene la ciudad de Huelva de recuperar un edificio emblemático y ponerlo al servicio y a la disposición de los ciudadanos”.

Respecto al tiempo necesario para la materialización de la cesión de la edificación ha comentado que “será lo que se tarde en hacer las notificaciones a los propietarios y la inscripción de las parcelas, ya no son trámites administrativos que tengan que ver con el proyecto de reparcelación desde el punto de vista material, es decir que haya algún trámite que culminar dentro del proyecto reparcelación, el proyecto está hecho, está aprobado defintivamente, y ahora a todos los propietarios hay que notificarles, se les manda la comunicación, se tiene que recibir la constatación de que se ha efectuado la notificación e inscribir las nuevas parcelas en el Registro de la Propiedad”.

Cruz ha indicado que es una tramitación que pueden tardar algunos meses, “son trámites que no dependen de nosotros”, con lo cual confía que “en torno al primer semestre 2022 podremos tener resuelto todo eso y que sea efectiva la cesión de la estación a la ciudad de Huelva”.

El alcalde ha subrayado que “cada vez que se ha preguntado por la estación hemos dicho que todavía no la tenía el Ayuntamiento de Huelva y que estaba supeditada al proyecto de reparcelación del Ensanche, Es así, la cesión de la antigua estación de tren está supeditada al proyecto de reparcelación del Ensanche”.

El alcalde ha recordado que “hubo un proyecto de reparcelación, pero “una sentencia del Tribunal Superior de Justicia tumbó y anuló el proyecto de reparcelación”, por lo que la junta de compensación comenzó a trabajar en el actual proyecto de reparcelación.

Ha explicado que la cesión de la antigua estación de tren “forma parte de las compensaciones que se enmarcan dentro del proyecto de reparcelación, es decir, no se valora sólo la estación sino una serie de propiedades que están dentro del proyecto, en el que todos los propietarios aportan el fondo común, se redistribuyen las parcelas, se redistribuye lo que son las cargas y el valor de las diferentes propiedades. En el proyecto está y por lo tanto se podrá valorar perfectamente lo que es el impacto de la estación, no lo que le cuesta a la ciudad de Huelva. Insisto no sólo la estación, son muchos cambios de propiedades y mucha redefinición de parcelas con el correspondiente contenido económico”.

Respecto al acondicionamiento del inmueble, Cruz ha comentado que “cuando tengamos la estación habrá que verla y valorar las necesidades de puesta en servicio. Alguna intervención, después de años cerrada, necesitará, se valorará cuando lo tengamos”.