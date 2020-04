Coronavirus Huelva: Héroes anónimos aislados en medio del confinamiento

Millones de españoles les aplauden a diario sin ponerles rostro y sin saber sus nombres o apellidos. No es necesario. Porque la ovación que a las ocho de la tarde reciben los miles de sanitarios que desde hace ya más de un mes luchan en primera línea del frente de batalla contra ese enemigo común, invisible y dañino que es el Covid-19, es la mejor señal de que los ciudadanos "siguen teniendo esperanza" y de reconocer que "entre todos lo estamos haciendo bien".

Con estas emotivas palabras define Paqui Díaz Benítez (52 años), uno de estos héroes anónimos a la que Huelva Información ha querido poner rostro, nombre y apellidos, el ánimo con el que los españoles rendimos tributo diariamente desde nuestras ventanas y balcones a todos los profesionales que, como ella, se juegan la vida por salvar las vidas de los demás.

Pero el caso de Paqui, médico de urgencias en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, va más allá porque, además de jugárselo todo en esta lucha sin cuartel contra el virus, también ha decidido sacrificar lo más sagrado para una madre: estar con su familia, especialmente con sus dos hijos de 6 y 13 años, para aislarse durante todo el tiempo que dure la actual crisis sanitaria en uno de los apartamentos que la Junta de Andalucía pone a disposición de los sanitarios que opten por aislarse para evitar la propagación de la enfermedad entre sus seres más queridos.

Se trata de los 94 apartamentos que integran el Módulo IV del complejo Leo, en Punta Umbría, un recurso turístico que su propietario, el empresario José Manuel Díaz, no dudó hace unas semanas en ceder de forma altruista al Gobierno andaluz para ponerlo a disposición de un programa promovido por la Junta con objeto de facilitar atención residencial gratuita en la provincia onubense a profesionales del sistema público de salud con motivo de la actual emergencia sanitaria.

En ellos hay por el momento una decena de profesionales que, como en el caso de Paqui, han decidido dar un paso más y se han aislado totalmente dentro del actual confinamiento que vive la sociedad española. Se trata de seis sanitarios del Juan Ramón Jiménez, dos de los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña. Y otros dos más del Infanta Elena, que han decidido convertirse en los héroes más anónimos de esta crisis.

Para hacerlo posible los apartamentos están completamente equipados y cuentan con las comodidades necesarias para hacer su estancia completamente autónoma y lo más agradable posible.

En declaraciones a Huelva Información, Paqui Díaz ha indicado que decidió acogerse a este programa porque su marido es también médico y trabaja en Infecciosos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, por lo que no tuvieron más remedio que dejar a sus dos hijos menores con su suegra, que por su edad es persona de riesgo. "No tenemos la opción de trabajar desde casa para poder atender a los niños –explica- y por no poner en riesgo a mi suegra ya que ambos convivimos a diario en el trabajo con el virus, decidimos aislarnos: mi marido en un piso en Sevilla y yo aquí en Punta Umbría".

La médico de Urgencias del Juan Ramón Jiménez valora muy positivamente el apartamento, del que destaca que "tiene de todo": cocina, todo nuevo, personal muy atento al que prácticamente no ve porque accede al interior directamente desde el parking y no pasa por la recepción, una persona de guardia las 24 horas, y una limpieza y desinfección de todas las zonas comunes. También se nota son los restos y olores de que limpian con muchísima frecuencia las zonas comunes "que se nota por el olor".

No obstante Paqui valora especialmente dos cosas, que el agua de las piscinas que ve desde su terraza es cristalina, lo cual "te transmite alegría"; y que la red wifi funciona perfectamente, "algo muy importante en mi actual situación de aislamiento ya que el teléfono y las vídeo llamadas son el único hilo que me une desde hace ya más de dos semanas a mis hijos y al resto de la familia".

Y es que, según prosigue, lo peor de esto es "no poder estar con mi familia, sobre todo con los niños, que a pesar de todo entienden perfectamente la situación y a los que les digo todos los días que los aplausos de la gente son también para ellos, que son los más perjudicados porque están como leones enjaulados".

Paqui Díaz "En Huelva lo estamos haciendo bastante bien"

Sobre la situación de la crisis sanitaria en Huelva, Paqui se muestra optimista y afirma que "estamos bastante bien organizados y lo estamos haciendo bien", a pesar de que en el hospital "estamos viviendo estos días absolutamente descolocados". En este sentido asegura que la crisis "ha puesto patas arriba nuestros protocolos y criterios de actuación habituales" ya que se trata de una situación "extraordinariamente nueva que se agrava por la inseguridad de enfrentarte diariamente a algo que no conoces, no controlas y no sabes cómo va a evolucionar".

Solo por poner algunos ejemplos subraya la reducción al máximo de las reuniones del equipo de trabajo; los cambios en el circuito habitual del hospital ya que se ha establecido uno específico para pacientes con síntomas de covid-19; o el uso del equipo de protección individual de protección (EPI) completo para valorar a los pacientes, que según sus palabras es "incomodísimo, un horror y claustrofóbico, con el que las gafas se empañan y la mascarilla no te deja respirar bien".

A pesar de todo ello incide en que "estamos bastante bien organizados en Huelva, y buena muestra de ello es que por ahora ha habido muy pocos contagios entre el personal sanitario".

Paqui Díaz "El coronavirus es la enfermedad de la soledad"

Sobre los pacientes afectados por Covid-19 la médico onubense confiesa que lo peor es el "aislamiento" y la "soledad" que conlleva. "Lo que más pena me da –prosigue- es que el enfermo no puede ver a sus familiares. Tiene que ser todo a través de video llamadas. Esto es el mayor daño de una enfermedad que ataca la condición social y la necesidad de compañía y de estar con los seres queridos del ser humano". Pero "no queda otra", indica con resignación.

"Cuando te dan un diagnóstico así se te pasan por la cabeza los peores augurios –prosigue- y encima te aparta de tu familia". A pesar de ello reconoce que las familias "responden muy bien- Les dices que se vayan para casa y se queden esperando información. Y lo hacen". Así, después de más de 20 años de profesión, confiesa estar "muy sorprendida" porque "esto te hace ver que cuando las cosas se ponen duras de verdad, todos apretamos y la gente te maravilla. Es una sorpresa tras otra".

Finalmente afirma que es muy reconfortante el hecho de que tanto los pacientes como sus familiares "transmiten una absoluta confianza en nuestro trabajo, y esa es una de las cosas que más me llaman la atención; así como que su mayor deseo ahora mismo es que "saliera una vacuna cuanto antes y pudiésemos hablar de esto como lo hacemos con la gripe".

José Manuel Díaz "Con este gesto devolvemos a la sociedad onubense parte de lo que nos aporta"

El propietario del complejo Apartamentos Leo de Punta Umbría, José Manuel Díaz, ha indicado a esta redacción que la cesión de sus instalaciones forma parte de un convenio con la Junta "por el que cedemos el cien por cien del complejo IV de los Apartamentos Leo, mientras que la Consejería corre con los gastos del personal".

Según ha relatado, el sector turístico de la provincia de Huelva "se ha mostrado muy solidario" desde el inicio de esta crisis y "en nuestro caso concreto lo hemos hecho así porque debemos devolver a la sociedad onubense parte de lo que ésta nos aporta".

Díaz también ha reseñado la actitud de sus empleados, que "desde el minuto uno se mostraron dispuestos a formar parte de esta iniciativa sin poner ni un pero". En este sentido, hay 7 trabajadores entre personal de mantenimiento, recepción, limpieza y dirección que están las 24 horas del día "al pie del cañón, pendientes de cualquier necesidad de las personas alojadas en aislamiento en nuestros apartamentos".

Por su parte la Delegación del Gobierno andaluz en Huelva y la Delegación Territorial de Salud y Familias han querido trasladar su más sincero agradecimiento a la total disponibilidad desde el primer momento de la gerencia de Apartamentos Leo para participar en este programa.