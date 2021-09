El futuro del sector agroalimentario onubense pasa por la simbiosis entre el transporte terrestre y el marítimo

“Somos suficientemente maduros para construir desde la experiencia un mejor futuro. Y para ello debemos apoyarnos en nuestras potencialidades y reconocer que tenemos una posición geopolítica y geográfica importantísima, una Autoridad Portuaria que no ha hecho más que aportar a la sociedad y al sector empresarial mayores posibilidades de tener éxito” así como “un tejido social y empresarial encomiable y tremendamente diverso”. José Luis García-Palacios Álvarez inauguró, junto a la presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar Miranda, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, la Jornada de Logística Agroalimentaria organizada por el Puerto de Huelva en colaboración con Interfresa.

En su intervención inaugural, el presidente de la interprofesional quiso poner en valor la combinación sociedad–empresas–puerto y destacar igualmente el peso que el transporte por carretera ha tenido para el desarrollo del sector agroalimentario de la provincia, especialmente para el de los frutos rojos. “No hay sector en Europa más avanzado y responsable con su actividad, en todos los aspectos. Somos absolutamente pioneros en el territorio europeo, y eso es para que estemos tremendamente orgullosos. Pero también contamos con un tejido empresarial potente, como el del transporte, y eso es por algo”, aclara, al tiempo que ha alabado la “conciencia” que demuestra el Puerto de Huelva, “de que unir lo público y lo privado sólo puede traer beneficios”.

El encargado de realizar un análisis en profundidad del peso del sector de los frutos rojos en Andalucía fue el director gerente de Interfresa, Pedro Marín, quien ofreció cifras de las últimas dos campañas, destacando las exportaciones, que sitúan a Huelva en la cabeza del ranking de comercio exterior de Andalucía, para centrarse después en lo que suponen las tendencias logísticas del sector.

“La apertura de miras es fundamental de cara a anticiparnos a los problemas”, especialmente ante la situación de incertidumbre que provoca el Brexit, cuyos efectos, a juicio de Marín, probablemente se han visto amortiguados a causa de la pandemia. Sin embargo, es un tema que causa una gran preocupación en el sector. “Muchas empresas del tejido comercializador centran prácticamente casi en un 40% sus exportaciones (no entrega intercomunitaria) en el mercado inglés. Comprenderán la preocupación que puedan estar generando en estas empresas los efectos del Brexit y los posibles acuerdos que Reino Unido esté cerrando con otros países”. De ahí la importancia “capital” que pueda suponer “la capacidad que tengamos, tras los contactos mantenidos por el Puerto de Huelva para establecer conexiones con Inglaterra”, que “pueden ser vitales para evitar posibles tapones en el tránsito tanto de ida como de retorno desde el Reino Unido”.

Marín ha insistido en su ponencia en la necesidad de mantener la simbiosis entre el tráfico rodado y el marítimo. “Tradicionalmente, y debe seguir siendo así, porque confío en se va a producir un desarrollo del tráfico marítimo en una simbiosis efectiva con la logística del camión. Todo lo que ha pasado hasta ahora no hubiera sido posible si no se hubiera producido un desarrollo efectivo del transporte por carretera y del frío, que ha sido fundamental para garantizar la vida comercial de los frutos rojos”.Y no sólo para los frutos rojos. El director gerente de Interfresa, con permiso de los compañeros citricultores, destacó la enorme importancia que este sector tiene no sólo en Huelva sino en todo el valle del Guadalquivir, y la distancia irrisoria que separa las explotaciones del Puerto onubense.

Lo mismo ocurre con la fruta de hueso que producen los vecinos extremeños y que pueden encontrar en la salida marítima onubense y en las mejoras en materia de almacenamiento y frío que está acometiendo el Puerto de Huelva, un aliado ideal para el desarrollo de su comercio, incidiendo además en las ventajas que esto supone para cumplir con las exigentes certificaciones de calidad de los compradores extranjeros y el respeto medioambiental que cada vez prima más en la producción agroalimentaria provincial.