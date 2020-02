La menor afluencia a Urgencias acompaña al descenso de la gripe

Aún es muy temprano para sentenciar si la campaña de la gripe ha conocido su pico pues aún estamos a inicios de febrero.Lo cierto no obstante, es que la afluencia a Urgencias en los tres hospitales de la provincia ha descendido en un 0,59%, un porcentaje que atestigua de una tendencia que sin embargo, va en otro sentido que la media andaluza que ha crecido en un 1,68%.

Llama poderosamente la atención el dato onubense dado que Huelva había sido durante las semanas anteriores, una de las zonas de la comunidad en a que más había ido creciendo esta afluencia de usuarios. De hecho, en la semana anterior, la cifra de pacientes atendidos aumentó en un 4,12% situándose solo después de Jaén. En buena parte de las provincias, la afluencia de usuarios descendió quedando la media de la comunidad en un -0,92%.

Los últimos datos de la Consejería de Salud han dado una vuelta a la tortilla como ya se ha comentado. Es ahora Huelva la que está en tercer lugar entre las provincias en las que más ha descendido esta actividad asistencial.Respecto a los ingresos en los centros hospitalarios, la tendencia onubense es de seguir creciendo si bien de una manera mucho más matizada que la semana anterior, ya que se ha pasado del 8,31% al 0,23%, mientras que la media andaluza es de una bajada del 0,43%. Se percibe de este modo, una normalización de la asistencia hospitalaria que quizá pueda deberse en alguna medida, a la benignidad climática.

Lo que no tiene dudas es que coincide con un descenso en la incidencia de la gripe ya que ha ésta ha bajado en casi 6 puntos. Se sitúa actualmente en el 179,65 por 100.000 habitantes cuando la semana anterior era del 187,03. Hay que tener presente que en esa semana la incidencia creció nada menos que en un 54%.El Sistema de Vigilancia de la Gripe en España situaba Andalucía en la zona media de incidencia. En la semana 5 de este 2020, esa incidencia se ubica en la baja. En todo caso, desde la Atención Primaria se indicó que aún sigue abierta la campaña de vacunación y se mantendrá hasta mediados de mes para aquellas personas que se entiendan que siguen siendo población de riesgo y no han recibido aún la dosis. Sobre este aspecto, la Consejería de Salud informó que, a nivel regional, la tasa de vacunación ha crecido este año en un 13,4% respecto a la temporada anterior.

Finalmente en lo que se refiere a los casos de urgencias atendidos en los centros de salud y en los dispositivos DCCU, el incremento durante la semana anterior fue del 16,2%. Una vez más, en este apartado la provincia de Huelva no figura entre aquellas que tienen mayor aumento de actividad asistencial, lo que no significa que no pueda ser notable.Desde el pasado mes de diciembre, los hospitales andaluces tienen activado el Plan de Alta Frecuentación (PAF). Esa es la razón por la que la Consejería de Salud está dando puntual información cada semana. Uno de los aspectos incluidos en el PAF es el del nivel o fase en el que se sitúa cada centro hospitalario.

Esto se concreta teniendo en cuenta los parámetros ya aludidos de actividad que deben corresponderse con una mayor dotación de efectivos. Los hospitales de la capital están, como desde el principio, en fase 1 que es la más baja de las tres contempladas. El de Riotinto ha pasado de la 2 en la que se encontraba en la semana anterior, a la 1.

La Consejería de Salud ha incrementado a nivel andaluz, un 16% la dotación de personal para hacer frente al Plan de Alta Frecuentación de los servicios sanitarios por la gripe. Así, el SAS contará con 2.617 profesionales sanitarios de refuerzo para hacer frente a la demanda al alza en los hospitales, centros de salud y servicios de Urgencias. El aumento de contrataciones respecto a la campaña de la gripe de 2018 y 2019 es de 367, de tal manera que entonces los profesionales que se incorporaron fueron 2.250 y ahora son 2.617.

El esfuerzo presupuestario que realiza el SAS para el Plan de Alta Frecuentación también es mayor que en la campaña anterior: en 2019 y 2020 el desembolso para la contratación de profesionales es de 7,7 millones de euros, un 18% más que en el mismo periodo de 2018 y 2019, cuando el montante fue de 6,5 millones de euros.Por otro lado, el Servicio Andaluz de Salud ha aumentado en un 108% tanto las contrataciones (de 1.256 a 2.617) como la inversión (de 3,6 millones a 7,7) respecto al año 2018.

El Plan de Alta Frecuentación ha coincidido, en parte, con el de vacaciones de Navidad. El Gobierno andaluz ha elevado un 6,5% los contratos en este periodo festivo, de tal manera que ha realizado 513 más que en la campaña anterior. Otra mejora en este periodo de vacaciones es que los profesionales podrán disfrutar de sus días de descanso hasta el 31 de enero y no hasta el 15 de ese mes como ocurría hasta ahora, de modo que la Consejería facilita así la conciliación de la vida laboral y familiar.