La acusación aplaude la adhesión "contundente" del fiscal del Supremo

El letrado que representa a los familiares de Miguel Ángel y María Domínguez -víctimas del doble crimen de Almonte-, Luis Romero, presentó ayer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo sus alegaciones al escrito de impugnación que la defensa del único acusado por los asesinatos, Francisco Javier Medina, formuló previamente contra su casación. En el documento, al que ha tenido acceso en exclusiva Huelva Información, la acusación particular aplaude la adhesión a su recurso del fiscal del Supremo Rafael Escobar, quien solicita al Alto Tribunal -en la misma línea que la familia de los asesinados aquel 27 de abril de 2013- que anule el veredicto absolutorio del jurado y ordene la repetición del juicio.

"Nos sentimos respaldados por el Ministerio Público con su contundente y brillante argumentación", reza literalmente en el escrito de alegaciones a la impugnación de la defensa. Recuerda Romero en el texto que la parte contraria, cuyas riendas lleva el abogado Francisco Baena Bocanegra, solicita la inadmisión del recurso de casación "siguiendo un criterio formalista, poco flexible e irrespetuoso con el derecho de acceso al recurso (...), exponiendo las que son sus propias reglas". Por ello confía en que la Sala "sabrá perfectamente distinguir si nuestro recurso reúne los requisitos para su admisión o no", máxime cuando cuenta con el apoyo de la Fiscalía.

La paciencia que dicen tener es la que los familiares han demostrado poseer"

La acusación particular reitera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de necesidad de motivación de las resoluciones judiciales, teniendo en cuenta que en el veredicto exculpatorio "solo existe una sucinta explicación de las razones por las que se rechazaron determinados hechos como probados", a lo que agrega que cuando sí se dan esas explicaciones, estas son "arbitrarias o irracionales".

De los "errores" de la sentencia favorable al reo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ahora se recurre, Luis Romero pone el foco en primer lugar en el testimonio de Raquel Granado, la exnovia de Medina que acabó dándole coartada en el juicio celebrado entre el 6 de septiembre y el 6 de octubre en Huelva. Asegura que su declaración tiene "poca consistencia", puesto que lo que testificó ante la jueza de Instrucción (cuando ya Medina estaba detenido) y ratificó después en el plenario "contradice a sus dos primeras declaraciones" en sede policial. "Se ve claramente cómo esta señora, novia durante casi diez años del acusado, quiere ayudarlo y por eso cambió su declaración", manifiesta. "Retomaron su relación sentimental, hasta el punto de que la misma reconoció en el juicio que lo visitó en el hospital cuando estaba encarcelado".

El TSJA da por buena sin embargo la coartada de esta mujer pero "no lo entendemos", puesto que las cámaras dejaron de grabar al acusado "desde las 21:01" del día de autos en el supermercado en el debía estar trabajando a esas horas, y hasta siete compañeros, incluidos el encargado y el jefe de la tienda, tampoco lo recuerdan en Mercadona a partir de esa hora.

En este punto evidencia que el jurado afirma en el veredicto que otra trabajadora, Maite Espina, como Raquel Granado también lo vio después de esa hora, pero "no es cierto". Espina declaró, como ya subrayó el fiscal del Supremo, que lo vio a las 21:40 "de pasada reponiendo aceite", mientras Granado lo localiza en el mismo momento "donde están las pastas". El Ministerio Fiscal y la acusación señalan que la primera no volvió a contemplarlo más y la segunda no lo hizo hasta "las 22:10", por lo que el acusado "dispuso de 22 minutos para dar muerte al padre y a la hija", tiempo al que hay que sumar los ocho minutos que dedicaría al trayecto de ida y vuelta en coche a la avenida de los Reyes.

También dice el TSJA que "nadie más vio fuera" del establecimiento a Medina. Pero Romero incide en que lo saludaron dos caballistas "entre las 21:00 y las 21:30, si bien se equivocaron al fijar la hora, pero la misma podía ser deducida por las demás pruebas practicadas", en clara referencia a los registros técnicos de los teléfonos que llevó a efecto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Con este encuentro ya habría sido suficiente para demostrar que el acusado mintió y no estaba en su lugar de trabajo".

A juicio de la acusación, otro "error importante" de la sentencia recurrida es fijar la hora a la que se cometieron los crímenes en las 22:03, instante en el que la vecina que fue testigo auditivo de los asesinatos envió un mensaje a su novio narrándole lo sucedido. "Naturalmente, los hechos debieron ocurrir antes y no en ese momento". Para el tribunal andaluz "la motivación del jurado es comprensible, pero para esta acusación es errónea y arbitraria", por lo que entiende que la magistrada presidente debió devolver el acta al tribunal popular.

En lo que concierne a la prueba reina, el ADN de Medina localizado en tres toallas limpias de la escena del crimen, destaca que la madre y mujer de las víctimas las había lavado antes de abandonar la vivienda conyugal sin mezclarlas con otras prendas íntimas ("solo toallas") y usando productos y una temperatura que lo debería haber degradado. Romero tilda de "mera suposición teórica" la hipótesis de la transferencia en la lavadora del semen del absuelto a esas toallas, ya que, de ser así, el ADN se habría distribuido por el tejido de forma homogénea, mientras que el Instituto Nacional de Toxicología localizó células de su piel (descartó que fueran semen o saliva) "en puntos concretos y determinados" de las toallas. Incluso en una muestra lo hallaron sin mezcla con el de Marianela Olmedo.

Es más, pone de manifiesto que el jurado aludió a sus problemas psicológicos en este capítulo del lavado pero dio por buena su declaración localizando a Medina fuera de Mercadona a las 22:09.

Romero, por otra parte, hace referencia al "modo despectivo" con que "la defensa se refiere a nuestro recurso", escrito del que considera que emplea "numerosas expresiones ofensivas que incumplen las normas de nuestro Código Deontológico". Suma a ello que "se desvía de su propia doctrina y ataca directamente a las víctimas, acusándolas de persecución y linchamiento" de Medina. "Los califica de difamadores, calumniadores, injuriantes, promotores de tan monstruoso proceso paralelo, cobardes y destructores". Incluso llega a advertir a los familiares de Miguel Ángel y María que "hará caer el peso de la Justicia sobre ellos, a modo de venganza bíblica". El letrado acusador refiere que "la paciencia que dicen ellos tener es la que los familiares de los fallecidos han demostrado admirablemente poseer".

Este diario contactó ayer con el letrado de la defensa Francisco Baena Bocanegra, quien informó de que contestará mañana al escrito de adhesión del fiscal del Supremo e irá en la línea de remarcar que "todo lo que plantea ya lo dijo el fiscal de Huelva y ya lo ha resuelto el TSJA". Sobre la mención a las víctimas en su impugnación, manifiesta que "las víctimas son los muertos" y que se refiere al "proceso mediático" que considera ha habido contra su patrocinado. "Hay libertad y lo que no se deben tolerar son los errores en Derecho".