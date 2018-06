La imagen de abandono caracteriza al céntrico parque Alonso Sánchez

Pasan los años y desde el Ayuntamiento de Huelva no se acometen obras de mejora en el céntrico parque Alonso Sánchez. La falta de una adecuada conservación tiene inmerso a este espacio público en un estado de abandono. El mantenimiento del mismo se limita a la parte baja, al entorno de la gran plaza central, en el resto crecen libremente las hierbas, la parte superior está cubierta de maleza. Aparte se acumula la basura en algunos lugares, así como las hojas secas.

Hay juntas abiertas en las placas que recubren los cabezos, los denominados de la horca y de las piscinas de los ingleses; grietas en los muros, peldaños de las escaleras desgastados, barandillas oxidadas, y faltan tramos de las barandas de material. A esto se unen los baches existentes en los recorridos peatonales.

Construido en la década de los noventa, tiene más de 30.000 metros cuadrados de superficie

Este deterioro unido a la ausencia de equipamientos y la presencia de barreras arquitectónicas contribuye a que el espacio público no tenga atractivo para los ciudadanos. Sólo se le dota de actividad con motivo de las fiestas en honor del Patrón de Huelva, San Sebastián.

No se aprovecha el potencial que tiene este parque, construido en la década de los noventa, que cuenta con una superficie de más de 30.000 metros cuadrados y en cuya parte superior se puede disfrutar de unas vistas panorámicas de 360 grados.

Desde la Asociación de Vecinos Santa Gema se propone al Ayuntamiento un concurso de ideas para rehabilitar el parque, en el que se contemplen las propuestas vecinales, un proyecto que requerirá de una gran inversión, por lo que tienen claro que "habrá que esperar". La presidenta de la asociación de vecinos, Charo Mas, apuntó que desde el Ayuntamiento le indicaron que se va a hacer un proyecto.

Mas señaló respecto a la conservación del espacio público, que "sólo se hace lo imprescindible", que se limita a "mantener la parte de abajo".

Mientras no se acometa la rehabilitación integral del parque Alonso Sánchez, para los vecinos "será bienvenida cualquier cosa que se haga para mejorar el espacio" y que no cause "molestias" a las personas que residen en el entorno. Entre estas actuaciones, la asociación de vecinos aprobaría que se le dotase de un parque infantil o un circuito biosaludable.