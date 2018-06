Zephir espera resolver los últimos escollos antes de concretar la firma

Queda partido todavía. Con la aprobación de la adjudicación por parte del pleno municipal no termina el proceso de venta del Recreativo. Faltan pasos que dar. Zephir Homes ya es formalmente el adjudicatario del 90% de las acciones del Decano y tiene ocho días por delante para firmar ante notario la compra del club, pero pide resolver varios escollos antes de rubricar el cambio de propietario. Hasta la firma ante notario nada estará resuelto.

El grupo que lidera Paco Mendoza duda ante una realidad que supera su previsión inicial, según su propio mensaje. Tanto es así que fuentes del grupo no garantizan en estos momentos que vaya a certificar la adjudicación en el plazo fijado si antes no cierra lo que considera importantes cabos sueltos que detienen a los inversores que lo acompañan. El análisis de la documentación de los últimos días desvela que la situación del Decano requiere de una inyección directa mucho mayor de la prevista inicialmente por Zephir, lo que obligaría a los nuevos propietarios a un esfuerzo que excede sus cálculos previos y sus posibilidades reales. En los últimos días la documentación requerida y toda la información recibida han descolocado los números del adjudicatario.

Zephir Homes reclama la anulación del contrato de gestión con Eurosamop. El grupo de Paco Mendoza sabe que no deberá afrontar la cláusula de rescisión que contempla el mismo, pero pide un compromiso concreto por parte de Juanma López de aceptar el cobro de los 1,5 millones de euros aportados esta temporada como pago por su salida. Eurosamop por su parte lanza un mensaje claro. Transmite que su voluntad es la de no entorpecer (así lo afirmó en su comunicado e incidió ayer a este diario), pero también indica que hasta la fecha no ha existido ninguna comunicación directa por parte de Zephir Homes para resolverlo. Parece más una cuestión de comunicación que un problema insalvable.

Además, en los últimos días el Recre recibió la notificación de un nuevo embargo de la Seguridad Social de la etapa de Pablo Comas por 840.000 que Zephir Homes pide que quede resuelto antes de tomar el control, según ha podido saber este diario. Fuentes de la entidad albiazul aseguraron ayer a Huelva Información que el caso está en vías de resolución, la documentación preparada y que el próximo lunes se solicitará el aplazamiento para el pago fraccionado que evitará tener que afrontarlo de forma total e inmediata para no ahogar la tesorería albiazul.

Sobre la mesa está también el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva por 500.000 euros anuales. Existe un compromiso de cubrir la deuda con la Federación Andaluza (603.000 euros) con esa aportación, pero el Recre reconoce que todavía no lo ha ingresado ya que el embargo que bloqueó sus cuentas hasta hace poco más de tres meses lo impidió y Zephir reclama que se le garantice el pago para no sumar esos 603.000 a su aportación inicial. Solicita además que el contrato tenga continuidad como aportación municipal mediante patrocinio en su proyecto.

La diferencia entre las necesidades reales del Recreativo y las obligaciones inmediatas que fija el pliego difieren en casi 1,5 millones de euros, según señala Zephir Homes. Son las cantidades a las que tendría que hacer frente antes del 30 de junio tras la firma del contrato ante notario antes de ocho días. La cuenta atrás está en curso. Y el reloj no deja de correr.