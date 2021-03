Ying Zhou, una onubense para el mundo

Con familia de origen chino, nacida y criada en Huelva y ahora formada en Londres, la estudiante Ying Zhou representa a una verdadera ciudadana del mundo que tiene como guía en su vida “ayudar a la comunidad”. Un objetivo que empieza a ver cumplido porque junto a un grupo de compañeros de su universidad, la University College London, ha logrado un premio del laboratorio farmacéutico GSK convocado para las mejores soluciones digitales para la salud en el marco de la cooperación. Este grupo de universitarios ha creado el sistema operativo Ophidia, cuyo objetivo es facilitar y mejorar la seguridad de la distribución de las vacunas de covid a los hospitales y clínicaS.

Hasta llegar a ese punto, Ying ha realizado un recorrido vital cimentado en su familia, de la que habla con veneración “por los valores que me han inculcado”. Sobre todo su abuela, “mi mayor inspiración”, que era doctora en China y tuvo que abandonar su país para venir a España junto a su hija y su yerno, padres de esta joven. Ying, que también atiende al nombre de Jenny, estudió en el CEIP Virgen del Pilar, en el IES Estuaria y culminó su formación antes de llegar a la universidad en el Colegio Colón Maristas, donde cursó Bachillerato y encontró a “mi segunda familia”, señala.

Son los dos puntales de su vida, la primera, afirma, le enseñó ese afán de contribuir a la sociedad y a “no rendirse nunca, cáete pero levántate, me decían” y la segunda le transmitió “la pasión por lo que haces y la paciencia, contribuir con la sociedad y a la vez ser tú mismo”.

En 2018 aterrizó en Londres para estudiar Management Science, una combinación de tecnología, Administración y Dirección de Empresas y economía. Su sueño ya en cursos anteriores era estudiar en la capital británica, por lo que sus profesores le apoyaron y le dijeron que por qué no intentarlo. “Vi esta carrera y me llenó, tiene de todo, así que me apliqué y tuve mucha suerte porque me cogieron en la primera tanda”. El próximo mes de junio se graduará y en verano realizará unas prácticas en Amazon, también en Londres, así que a corto plazo su objetivo es “trabajar duro para que me puedan extender la oferta a un trabajo fijo”.

Ying habla con esa pasión que le inculcaron en su instituto onubense del proyecto premiado por GSK, con una dotación de 15.000 euros. El sistema aún no se ha puesto en marcha y en su elaboración han contado con la colaboración del personal de la propia compañía. Como explica, se trata de “un prototipo en el que estamos trabajando desde noviembre, es muy complejo”. El objetivo del sistema operativo Ophidia es centralizar la información para la óptima distribución de las vacunas contra el coronavirus, en las que también trabaja GSK. Se trata, añade, de “integrar el objeto físico con el software para dar la máxima seguridad” en la distribución.

Ying Zhou es cofundadora de Ophidia junto a cuatro compañeros más, que en la actualidad trabajan junto a ingenieros de software que también apoyan en el proyecto. Todos ellos participan tanto en el proceso científico como en el desarrollo un plan para una óptima distribución del producto. Una vez creado el prototipo que ha resultado premiado, en la actualidad siguen trabajando en los detalles para su puesta en marcha.

El futuro espera a Ying, un porvenir que en lo más inmediato “es bastante seguro” que siga teniendo como escenario Londres, la ciudad en la que soñaba graduarse, “para ganar experiencia y abrir conexiones”, añade.

Ese primer objetivo universitario está a punto de cumplirse en escasos meses aunque no da por terminado su proceso de formación. Además del periodo laboral en Amazon que espera extender una vez pasados los meses de verano, señala que “hay un 99% de probabilidades de que estudie un máster” relacionado con el Big Data y la inteligencia artificial.

Actualmente se encuentra en Huelva porque sigue sus clases universitarias on line, una ciudad, su tierra, sobre la que asegura que “me gusta todo, nací aquí y me crié aquí”. En su día a día asegura que no olvida “a mis Maristas, a mis profesores y los valores que me enseñaron. Sin ellos, sin la directora, María Luisa, no hubiera sido posible lo demás, son mi segunda familia”.