Vox pide que la nueva ordenanza de la ORA priorice la rotación frente al afán recaudatorio

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha reclamad al gobierno local del PSOE que la nueva ordenanza de la zona ORA priorice la rotación y las ventajas para los usuarios frente al "afán recaudatorio". Así lo reseña el portavoz local, Wenceslao Font Briones, después de que el partido registrase esta semana una decena de alegaciones a la nueva ordenanza reguladora del estacionamiento de vehículos en las vías públicas municipales con limitación horaria, que se encuentra en trámite de información pública, al objeto de que sean estudiadas y tenidas en cuenta antes de la aprobación definitiva de la misma.

Los tribunales declararon nula la adjudicación de la zona ORA a Dornier al encontrar irregularidades en el procedimiento llevado a cabo en 2013, toda vez que en noviembre de 2018 el Tribunal Supremo (TS) ratificó lo dictaminado previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), obligando así al Ayuntamiento a llevar a cabo un nuevo proceso de licitación. Por ello, y ante la falta de información al respecto, en el Pleno de noviembre del pasado año Vox ya preguntó al equipo de gobierno por el nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso la nueva adjudicación.

Así, el interés del grupo municipal, amén de que el Consistorio cumpla la sentencia judicial, "ha pasado desde el principio por aportar y pedir de forma constructiva condiciones más ventajosas para los usuarios", en palabras de Font Briones, como bonificaciones para colectivos, entre ellos los usuarios de los comercios, o que el Ayuntamiento se comprometiese a mantener en sus puestos de trabajo a los empleados actuales tras la futura adjudicación. Estas peticiones, junto a otras aportaciones, fueron defendidas el pasado mayo en una moción debatida en Pleno y apoyada por todos los grupos, a excepción del PP y Adelante, que se abstuvieron.

Ahora, en las alegaciones presentadas, Vox plantea "de forma constructiva" cuestiones que considera mejorables o "lagunas", como la que señala en el artículo 6 de la ordenanza, que establece que las personas físicas titulares de vehículos que tengan su domicilio dentro del área de aplicación de la norma podrán ser bonificadas si coincide el domicilio que aparezca en su permiso de circulación con el que figure en el padrón de habitantes, condición que "puede suponer un problema para potenciales usuarios".

Además, en el caso de los no residentes, no se fija un tiempo máximo permitido para la ocupación de una plaza al no especificar cuántos tickets consecutivos se pueden adquirir, lo que "deja en entredicho el efecto rotatorio que en teoría se persigue"; al tiempo que, entre otras cuestiones, Vox propone que se añada la posibilidad de que introduciendo el número de matrícula en las máquinas expendedoras los usuarios tengan acceso a las posibles multas en caso de que las haya, al objeto de poder anularlas, ya que en algunos casos usuarios han tenido problemas al extraviarse el documento físico de multa que se deja en el parabrisas.

Por otra parte, el grupo municipal Vox pone sobre la mesa en las alegaciones dos cuestiones esenciales: por un lado, el hecho de que los controladores o vigilantes de las zonas de aparcamiento regulado no tienen la consideración de agentes de la autoridad ni de auxiliares de la Policía Local, de lo que se deduce que sus denuncias son denominadas de carácter voluntario y no gozan de presunción legal de certeza, según ha establecido el Supremo.

Por otro, plantea la incongruencia que supone que la nueva ordenanza afirme en su preámbulo que ante la necesidad de los ciudadanos de realizar gestiones comerciales y debido escasez de suelo disponible con destino a aparcamiento, se requiere una distribución racional del espacio. Al respecto, Vox apunta que entonces no se entiende la cesión de la zona anexa a la avenida Italia (Matadero) a una empresa privada para parking provisional al aire libre mientras sale adelante el proyecto del Parque del Ferrocarril.