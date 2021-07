Vox se opone al plan urbanístico en el cabezo de Mundaka

El Grupo Municipal Vox votará mañana en contra de la aprobación definitiva de la modificación puntual del PERI 13 del PGOU Cabezo Mundaka que el equipo de Gobierno llevará al Pleno. El partido lo tacha de “una barbaridad” ya que este plan contempla la construcción de bloques de hasta siete plantas en Médico Luis Buendía, con lo que tendrán la misma altura que el cabezo.

Según explica el portavoz municipal, Wenceslao Font Briones, "la reducción de la edificabilidad y de la ocupación del edificio dotacional para potenciar la generación de espacios libres ajardinados públicos, a ubicar en la parcela de cesión obligatoria y gratuita para equipamientos de Servicios de Interés Público y Social son del todo insuficientes", al tiempo que recuerda que los cabezos de Huelva son “señas de identidad con un doble valor: paisajístico y arqueológico”.

El concejal también recuerda que "el plan especial de este cabezo se aprobó en octubre del año 2011, en el contexto de un PGOU del siglo XX que trata a los cabezos como solares vacíos urbanos derivados de una topografía adversa. Así, los considera solares con un alto aprovechamiento a nivel de construcción y sin tener en cuenta que no son planos, sino colinas. De ahí que al final se concentren los edificios en los bordes de las colinas y que tengan tanta altura".

Sin embargo, tal y como advierte, "desde entonces ha habido dos cambios sustanciales respecto a Mundaka a nivel de protección: La Declaración de Zona Arqueológica y la catalogación como Georrecurso Formación de Arena de Huelva".

A su juicio, “la idea de que es mejor conservar los cabezos mediante proyectos urbanísticos que mantenerlos tal y como están, llenos de suciedad y abandonados, plantea un debate que es en sí una falacia. ¿O hay que tirar el edificio del Cuartel de Santa Fe debido a su mal estado y construir un bloque de pisos? Evidentemente no”.

Por último, en cuanto a la postura del grupo respecto a la modificación del proyecto urbanístico de La Joya que recientemente fue abordada en el Pleno, Font Briones explica que en “ese caso optamos por la abstención porque la mejora del plan era importante (queda protegido el 82% del suelo del cabezo, incluyendo la zona arqueológica y se garantizan futuras excavaciones), de modo que no podíamos oponernos pero tampoco quisimos apoyarlo porque no íbamos a adherirnos a un proyecto que en todo caso no compartimos y que nos encontramos hecho cuando llegamos al Ayuntamiento”.

En este sentido, el concejal recuerda que desde el Grupo Municipal Vox “siempre hemos mantenido que los cabezos deben limpiarse, cuidarse, conservarse y mantenerse como señas de identidad. Son elementos vivos y son un valor añadido para el turismo, el ocio, los deportes, la cultura y la naturaleza, amén del patrimonio”.