Vox pide mantener abierto al tráfico el lateral del Paseo de la Independencia de Huelva

El Grupo Municipal de Vox ha registrado una moción para el Pleno de este miércoles en el que pedirá al equipo de Gobierno el mantenimiento de la circulación del tráfico en el lateral de la Plaza de la Merced correspondiente al Paseo de la Independencia.

Según el portavoz, Wenceslao Font Briones, la moción es “una reivindicación de comerciantes y vecinos de la zona”, puesto que, con las obras que se realicen en la renovación de la plaza, “tres de las cuatro vías que rodean el espacio pasarán a ser calles peatonalizada”. Una de ellas corresponde al Paseo de la Independencia, que conecta con las calles Ruiz de Alda y San José, “siendo el lateral de la Plaza de la Merced donde se concentran un mayor número de comercios y plazas de aparcamientos”.

Ha explicado que esta petición “la avalan un total de 1089 firmas recogidas entre vecinos y comerciantes de la zona afectada, que piden así un cambio en el proyecto de obras y se haga caso a la reivindicación de los propios afectados, porque no quieren perder más plazas de estacionamiento y tránsito de clientes a sus comercios”. Y esto lo provoca, según ha criticado Font Briones, “el afán peatonalizador del alcalde con la ciudad” y ha expresado que “su exagerada política está diseñando una ciudad en la que el vehículo no tiene cabida, provocando estos perjuicios a vecinos y sobre todo, comerciantes, que ven peligrar sus negocios con estas trabas a la circulación”.

En la exposición de la propuesta ha asegurado que “aunque el Ayuntamiento ha mantenido reuniones y encuentros previos antes de empezar a ejecutar las obras, los vecinos se quejan de que no se les ha escuchado y que se les ha presentado el proyecto ya realizados sin opción al cambio”. Y en este sentido, “la asociación de comerciantes de la Merced y Molino de la Vega, así como un nutrido grupo de vecinos, lamentan que no les hayan tenido en cuenta y que no reflejen sus reivindicaciones en el proyecto”.

Por ello, según ha expresado el portavoz, “pensamos que el equipo de Gobierno debe tomar en consideración esta petición y mantener también abierta al tráfico el lateral del Paseo de la Independencia, para así no causar más perjuicios a los comerciantes y a los vecinos que lo reivindican”. Al mismo tiempo ha añadido que “no dudamos que el proyecto que se ha realizado no sea bueno, pero pensamos que debería haber tenido mayor consenso y haberse realizado con mayor margen de tiempo para incorporar las aportaciones de los propios vecinos y comerciantes ante la transformación de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad”.