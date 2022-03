La dualidad de la vida: el bien y el mal, la paz y la guerra…, mientras unos matan a otros en un país alejado del nuestro, y de lo que no tomamos conciencia porque no lo vemos, nosotros, los afortunados, hacemos que la vida no se detenga.

Hace un año estábamos comenzando una Cuaresma un tanto atípica, pues sabíamos que llegaría el final y viviríamos una Semana Santa distinta a las anteriores sin cultos externos, y también con el deseo de algo diferente a la precedente, en busca de esa ansiada ”normalidad”. Pasó poniendo de manifiesto la verdadera fe de cristianos cofrades. Las hermandades pusieron toda la carne en el asador e hicieron verdaderas obras de arte abogando por una semana santa espiritual y participativa, transcurrió con la mirada y la esperanza puesta en que el 2022 fuese el que todos deseábamos. Y así comenzamos nuestro tiempo de preparación, con ilusiones renovadas y expectativas elevadas, y cruzando los dedos porque cada día estamos más cerca de vivirlo como deseábamos.

Había escuchado en alguna que otra ocasión, de personas que no sienten las cofradías o viven una semana santa diferente a la nuestra, como que “siempre es lo mismo, si no lo ves no pasa nada, todo es igual”. Pero nada más lejos de la realidad, y este año mucho menos.

Al concepto recién incorporado de “pre-cuaresma”, y que llegó para quedarse, han sido numerosas las presentaciones de proyectos y estrenos que viviremos este y los próximos años haciendo que sean diferentes.

Este año vamos a vivir la Semana Santa con una inusitada ilusión, volvemos con los ojos de un niño o una niña que lo ve por primera vez, y es que, tras dos años, viviremos acontecimientos nuevos para nuestra Semana Mayor onubense con estampas distintas a las que dejamos.

Personalmente, pues me llega de cerca, viviré en primera persona una hermandad nueva, la del Perdón, la mía. Un misterio totalmente diferente. Atrás queda, en el recuerdo de hermanos fundadores, los primeros bocetos mentales en los que veíamos en la calle el perdón del buen ladrón, atrás quedan las tertulias de unos niños de una carretería onubense, pero que por caprichos del destino, ahora vemos tres pasajes en uno, el Stabat Mater, arrepentimiento y conversión de Longinos, y cómo se echan a suerte la túnica del Señor. Una nueva imagen mariana, que no advocación, porque ya estuvo con nosotros, María Santísima del Amor Misericordioso, y un nuevo palio, pues Nuestra Señora de los Dolores volverá a salir bajo palio recodando esa primera vez allá por 2014, cuando en extraordinaria deleitó a la Huelva cofrade, gracias a la Virgen de la Paz de Moguer y a sus benditos hijos. Ahora es su momento, ahora lo hará en su palio, ese en el que todo un barrio se ha volcado para transformar el sueño en realidad.

Allá donde mires habrá túnicas y mantos nuevos, nuevos bocetos de palios presentados recientemente, para Rosario, Caridad, Esperanza, Misericordia y otros que vienen en camino como como el de la Virgen del Amor, proyectos que, a pesar de la pandemia, han mantenido la ilusión de los hermanos. Se me iluminan los ojos cuando pienso que el futuro tiene nombre de mujer. Disfrutaremos de la inclusión de dos nueva hermandades en el Consejo, y al frente de una de ellas, una mujer, Ángela Ortega. Vamos por buen camino, aunque creo que el capítulo del Resucitado todavía no ha terminado. La pandemia ha dado para mucho…, y tenemos muchas ganas de verlo todo. Así que volvemos, y lo hacemos con fuerza, y será distinto, nada es igual, hemos cambiado en muchos sentidos, pero no debemos olvidar que somos cristianos, comprometidos y cofrades, y esto debe ser de nuevo el complemento de lo que tenemos que vivir espiritualmente. Participar de los Santos oficios, prepararnos en esta Cuaresma recién comenzada, tiempo de caridad, penitencia y oración. Mis últimas palabras van para aquellos que ya gozan de la presencia de nuestros Titulares, para aquellos que nos arrebató la pandemia y para nuestros hermanos que están perdiendo la vida en la sinrazón de una guerra.