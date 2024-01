LA INTRODUCCIÓN El cronista de la ciudad | Observador de la realidad de una época José Ponce Bernal empezó a ser conocido en la sociedad onubense como Blanqui-Azul, el seudónimo que lo hizo popular con sus crónicas deportivas en La Provincia. La ciudad que vivía el fútbol y los avatares del Recre con la misma pasión que ahora, lo comenzó a respetar y a querer. Ya tendremos ocasión de reproducir en este espacio algunos de esos artículos que, sin duda, gustarán a los lectores de Huelva Información. Con El invierno en Huelva. Desorganización en la beneficencia, que ya hemos publicado; y con el que presentamos hoy, Vida municipal. Verdades como puños, nacía el cronista de ciudad, el periodista que observaba la realidad en la que vivía y se recreaba en ella para analizar la situación, expresar lo que sentía y exigir soluciones a los problemas de la gente. Se daba, además, la circunstancia de que estos artículos aglutinaron muchos de los asuntos que marcarían en el futuro su singularidad, los problemas y los anhelos que caracterizarían buena parte de su legado periodístico. Fueron, en realidad, el preludio de sus inquietudes. Criticó, como hará en su siguiente etapa en Diario de Huelva, la actuación en la urbanización y en la mejora de la ciudad, desconfiando de la clase política, de los efectos de los antagonismos caciquiles y de la anteposición de intereses personales a los intereses generales de los ciudadanos.

Nadie podrá negar que, en obras de urbanización, de engrandecimiento, de mejora, Huelva marcha casi o a la cola de las poblaciones de España.

Sin embargo, justo es reconocer que en los asuntos en que no interviene la política, pueden citarse algunos ejemplo de actividad, de energía, de inteligencia, porque el carácter “choquero” es entero y emprendedor, y si no desvirtuaran tan hermosas cualidades los fogosos apasionamientos de esos vividores de la política que excitan el rendimiento popular para esgrimirlo como la más formidable de las armas en beneficio propio, sin más altos fines que el medro personal de los que forman la agrupación, aún sería lisonjero el presente de esta ciudad, rápido su progreso, digna de admiración la obra de su avance industrial y urbano, porque no distraído su pensamiento en estas infructuosas luchas políticas, condensaríase en el noble propósito, en la provechosísima labor de engrandecimiento moral y material que tan sazonados frutos produce y de manera tan decisiva influye en el bienestar de todos.

Pero aún esterilizadas muchas energías por efecto de esos antagonismos caciquiles que entorpecen la obra, la capital onubense progresaría por virtud de la particular iniciativa más que por efecto de la labor de sus diputados y munícipes, como que en toda España atienden a la intriga, al cabildeo, al tejemaneje de la política rastrera con preferencia a todo lo que significa recta y prudente administración de los públicos intereses que a tan torpes y escrupulosas manos (salvo excepciones) confió la ciudadanía.

Esa virtud del esfuerzo privado, particular o colectivo que en otras poblaciones existe, debía también manifestarse en Huelva, con carácter enérgico para contrarrestar así la obra funesta de la pública administración y realizar el milagro de hacer que el mejoramiento de la capital marche en progresión ascendente en vez de descendente. Únicamente con ese esfuerzo logrará Huelva las obras que necesita y que contribuirán poderosamente a su esplendor.

El Hospital Provincial, como otra vez dijimos, no cumple como debiera cumplir.

Eso lo saben los que deben saberlo.

Continuaremos lamentando el espectáculo bochornoso y cruel de no tener donde albergar a los enfermos en estos días en que la crudeza de la temperatura aumenta en proporciones aterradoras al número de pacientes necesitados.

Otra cosa que tampoco ignoran los que pueden remediarlo.

En una sesión del Ayuntamiento se acordó que los enfermos que falleciesen en el Hospital recibirían sepultura como personas humanas y no como perros, es decir, cada uno en su correspondiente ataúd.

A pesar de ese acuerdo municipal, tenemos noticias de que los desgraciados que fallecen en el Hospital son transportados a su última morada en la forma que siempre usaron en la benéfica casa de la Plaza de la Merced.

Pero de eso nos ocuparemos más despacio otro día.

BLANQUI-AZUL, La Provincia, 9-2-1922