Viajar para experimentar fomenta la responsabilidad social del planeta

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2017 se desplazaron 1.322 millones de personas que durante algunos días y en algún rincón del planeta fueron "turistas internacionales", que es como se denomina a los visitantes que pernoctan. Y parece que en 2018 se están cumpliendo las estimaciones que indican que esa cifra va a crecer un 4% o un 5%. Estos números tienen su momento álgido en estos meses de verano, al menos en la mitad del planeta. Así que ahora mismo hay muchísima, pero que muchísima gente consumiendo bienes y servicios y, por tanto, generando riqueza fuera de sus lugares habituales de vida. Pero también significa que hay muchísima, pero que muchísima gente consumiendo recursos, demandando necesidades y generando residuos. Por eso, ahora más que nunca si cabe, en ninguna maleta puede faltar la responsabilidad de cada uno, por muy relajados que nos quedemos cuando estamos de vacaciones.

No hace falta mucha imaginación para hacerse a una idea del enorme coste ambiental o social del turismo sobre todo si esos mil trescientos millones de personas se dejan en casa el sentido común por aquello de que están en "modo vacaciones" y relajan ciertas costumbres.

Seguro que casi todos pensamos que no, que no relajamos ninguna costumbre, que somos gente responsable y comprometida estemos donde estemos. Estoy convencida. Pero por si a alguien le pasa lo que a mí, y se encuentra a veces, sobre todo durante los viajes de placer, en esa encrucijada entre la incomodidad de poner una hoja de reclamaciones o hacer la vista gorda, o entre la facilidad de tirar todos los residuos juntos porque donde estoy de vacaciones el contenedor de papel está muy lejos, aquí comparto hoy una clave: viaje para experimentar.

Viajar para experimentar es una forma de evitar que se relajen nuestras buenas costumbres y que, de forma natural, sigamos siendo también fuera de nuestro entorno habitual esas personas comprometidas y responsables que el planeta necesita. Para conseguirlo, sólo tienen que diferenciar experimentar de viajar para ver, o viajar para participar.

Estas tres disposiciones personales -mirar, participar o experimentar-, son en realidad las tres actitudes con las que solemos afrontar las situaciones de la vida en general. Y fíjense que es una decisión que tomamos nosotros, aunque muchas veces no lo hacemos de forma consciente. Por eso, sólo con tomar conciencia de la diferencia damos un paso de gigante.

solo mirar, solo participar o experimentar

Para ver las diferencias, es útil usar una metáfora bastante expresiva que a mí personalmente me ayuda a explicar estos conceptos aplicados a la inteligencia emocional: una obra de teatro.

Viajar para mirar sería como ver la obra de teatro en la televisión de sus casas, quizás sin mucha compañía, y viendo la historia que el autor de la obra propone con toda la mediación técnica que tiene el canal por el que les llega. Yo he hecho viajes así. Recuerdo momentos en la Toscana italiana, por ejemplo en el pueblo de San Gimignano, en el que miles de turistas íbamos casi en fila sólo mirando y haciéndonos fotos en escenarios espectaculares puestos allí para eso. El siguiente paso es viajar para participar, que sería como si nos metiéramos a ver la obra en un teatro, puede que incluso interactuando con los actores, o como mínimo con la capacidad de hacerles sentir desde el patio de butacas nuestras reacciones con risas, interjecciones de sorpresa o, simplemente, con aplausos. La forma de vivirlo es diferente. Así igual, en el mismo viaje de la Toscana al que me refería, en otro pueblo quizás menos turístico pero más auténtico para mí como fue Montalcino, tuve la oportunidad de pasear sin sentirme en fila india de turistas, y de hablar con algunos oriundos que me contaron cómo nos veían a los españoles, que me indicaron los sitios más bonitos de su pueblo, el vino que no podía dejar de probar o lo que no podía dejar de hacer antes de irme. Participé, sin duda ninguna.

Y por último, también podemos viajar para experimentar, que sería como actuar y ser yo parte del elenco de actores que pone en pie la obra. Ya no sólo estoy participando, el objetivo de mi viaje es experimentarlo. Esa fue la sensación que tuve en Lucca, otra localidad de la Toscana en la que casi me sentí lugareña compartiendo con los lucchesi un inolvidable concierto de verano en la plaza elíptica y mágica del Anfiteatro.

¿Quién decide la actitud?

Decidir cómo queremos vivir cada momento de nuestras vidas es una decisión que podemos tomar siempre nosotros mismos, nos guste o no lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que si lo pensamos detenidamente, encontramos muchos momentos en los que son los demás los que han decidido por nosotros nuestra actitud.

Alguien se cuela en una cola, por ejemplo, y aunque no decimos nada nos pone de mal humor. Lo pagamos con el que va delante sin darle conversación por mucho que se esfuerce o poniéndole la cabeza loca con lo caradura que son algunas personas. O puede que descarguemos con el de la ventanilla que nos va a atender… Vaya usted a saber dónde termina ese enfado, quizás incluso en casa. Nuestra actitud en la cola no va a ser muy positiva que digamos, y ¿quién la decidió? No me digan que han pensado en la persona que se coló.

Cada vez que de viaje he decidido y logrado experimentar, me he sentido parte de eso que estaba viendo o de eso en lo que estaba participando, y además, de forma natural mi sentido común y mi responsabilidad ganaban por goleada a la sensación de estar sólo por un rato, con todo lo que eso implica.