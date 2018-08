Verónica Orta debutará en El Corchito

El área recreativa El Corchito, situado en las afueras del casco urbano de Bonares, vuelve a acoger este año su ya tradicional Concentración Joven, que este fin de semana celebrará su 36º edición. Una iniciativa organizada por la Concejalía de Juventud de Bonares, que durante dos días ofrece diversas actividades y actuaciones gratuitas, en un evento que suele marcar el final de la época estival, el retorno de los veraneantes de las playas y la vuelta a la normalidad del municipio.

La tradicional Carrera de Cintas de Caballos a las 20:30 marcará el inicio de las fiestas de este año, junto al concierto de Verónica Orta a las 00:00 y las sesiones de los DJ Sergio Domínguez y Sosa a partir de las 1:30. La actividad física será la protagonista de la tarde del sábado con el concurso de Humor Amarillo, donde los participantes en grupos de siete personas tendrán que superar diferentes pruebas y así poder optar al premio, una dotación económica de 300 euros. Por la noche, El Duende Callejero, David Deseo y Barroso y el grupo Dale Bambo podrán el broche final a la Concentración.

Sin duda, el debut como solista de Verónica Orta es una de las actuaciones que más expectaciones ha generado. La joven promesa de la música onubense actuará por primera vez en Bonares, un municipio al que profesa especial cariño.

Orta llegó a pasar a las audiciones a ciegas del talent show La Voz el pasado año. A pesar de que los nervios le jugaran una mala pasada y no consiguiera que ninguna de las sillas se girase, la joven onubense protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada cuando compartió escenario con su paisano e ídolo Manuel Carrasco para interpretar Ya no y le transmitió su admiración con la sonada frase de "antes de conocerte yo ya te quería".

La cantante onubense hace un alto en el camino en su trabajo como corista en la gira de Los Rebujitos para deleitar a todos los asistentes con un concierto que promete ser el primero de muchos en toda la provincia. "Este concierto será para mí como la primera toma de contacto con mi sueño". Orta promete darlo todo en el escenario bonariego, interpretando temas suyos como Bendita verdad, Tan tuya o 14 razones y también haciendo homenaje a artistas como Vanesa Martín, Gonzalo Hermida, Rozalén, Antonio José o Pablo Alborán. La joven cantante ha adelantado también a Huelva Información que presentará un nuevo tema llamado El juego, que ha sido creado mientras ha estado de gira con el grupo gaditano.

"El concierto tendrá un poco de todo, pero sobretodo es mi oportunidad de demostrarle a la gente lo que soy. Tengo claro que no me subiré a un escenario si no es para ser feliz y para sentirme llena" explica la joven.

El Corchito lleva más de treinta ediciones de música y actividades que conforman el ambiente idóneo para cerrar el verano y despedir las vacaciones. Una manera única de disfrutar de uno de los enclaves recreativos de mayor extensión de la provincia onubense.