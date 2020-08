Valverde advierte de las sanciones por incumplir las normas Covid

Valverde del Camino hubiera celebrado la próxima semana su Feria de Agosto, que fue cancelada por razones sanitarias ante la pandemia provocada por la Covid-19. La alcaldesa de Valverde, Syra Senra y la concejal de Desarrollo Local, Mar Vázquez, repartieron entre bares y restaurantes un comunicado informativo con las nuevas sanciones que la Junta de Andalucía impone a quienes incumplan la normativa sobre el coronavirus, y que van desde los 100 a los 600.000 euros.

En este sentido, Syra Senra hizo un llamamiento al sector local de la hostelería, así como a las peñas y grupos de amigos, para que en los próximos días se respeten al máximo las normas de prevención de la Covid-19, “primero por la salud de todos, y segundo porque las multas que impone la Junta de Andalucía pueden ser muy importantes”, segón recalcó la regidora valverdeña.

Senra señaló que “estamos en un año muy especial, un año en el que no hay feria, no es que la feria de este año sea distinta, no; sino que no la va a haber, por eso apelo a la responsabilidad individual de todos los valverdeños, a su compromiso colectivo para que cumplan cada una de las normas que ha dictado la Junta de Andalucía para prevenir contagios”.

La alcaldesa de Valverde indicó que “la cuantía de las multas las cobra directamente la Junta de Andalucía” y que confía en que “los valverdeños van a ser responsables con su pueblo en momentos de tanta dificultad”.