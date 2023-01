Las alcaldesas de Valverde del Camino y Minas de Riotinto critican la "deslealtad institucional" de la Junta

Las alcaldesas socialistas de Valverde del Camino y Minas de Riotinto, Syra Senra y Rocío Díaz, respectivamente, han criticado la "deslealtad institucional" de la Junta de Andalucía al no invitarlas a la presentación de un servicio de emergencia que dará también cobertura a sus municipios. En esta línea, han mostrado, también, su descontento por la ubicación en Calañas, ya que, precisamente, no es la zona de mayor referencia de las comarcas del Andévalo y la Cuenca Minera.

Para ambas ediles, "es absolutamente reprobable la forma de actuar del PP en la Junta a la hora de realizar cualquier evento, ya que no es la primera vez que realizan cualquier tipo de evento, que implican a otros pueblos, y no invitan a representantes municipales que no son de su mismo color político".

Las alcaldesas socialistas han subrayado que "lamentablemente, esta viene siendo la tónica habitual desde que entró el PP en la Junta, lo que está ocasionando un malestar cada vez más creciente entre los alcaldes y alcaldesas que estamos sufriendo este ninguneo constante y este apartarnos públicamente de aquellas acciones que involucran a nuestros municipios".

"La lealtad institucional debe imperar en política porque con estas actitudes no solo desprecia solo a los alcaldes y alcaldesas, sino al trabajo que desarrollamos en beneficio de nuestros vecinos y vecinas; por lo que, con ello, también desprecian a los ciudadanos y ciudadanas representados en estos ayuntamientos", han aseverado.

Por ello, han pedido a los representantes institucionales en la administración autonómica "sensatez, lealtad y altura de miras hacia los alcaldes y alcaldesas del PSOE que, día a día, luchamos y nos dejamos la piel por nuestros pueblos. No es de recibo este trato".

Por último, ambas alcaldesas han señalado que "ya que visitaban la comarca podrían haber mostrado interés por acercarse al menos a algunos de nuestros pueblos para comprobar las deficiencias sanitarias que presentan nuestros centros de salud que tanto estamos sufriendo y reclamando mejoras", han concluido.