Vacaciones navideñas en Estados Unidos

Muchos españoles deciden pasar las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en el extranjero a fin de disfrutar de estas fechas tan señaladas de una forma única e inolvidable. La reciente reapertura de destinos lejanos muy demandados para este propósito, como Estados Unidos, ha vuelto a permitir este tipo de viajes. Más allá de Nueva York como típico destino navideño, si hay un estado en el país que encarna el concepto de relajación y de verano interminable, ese es Hawái. Para este conjunto de 137 islas, también se necesita solicitar un ESTA y cumplir con los requisitos de entrada relativos al coronavirus.

Crucero por las islas de Hawái

Una buena manera de descubrir este estado es en crucero, por lo que hay muchas compañías que ofrecen cruceros desde y hacia Hawái. Aunque todas prometen experiencias maravillosas, son muchas las que no permiten visitar varias islas durante su recorrido al centrarse en solo una o dos. Para ir de isla en isla, se recomienda buscar un crucero de varios días que atraque en varios puertos hawaianos, como el Norwegian Cruise Line o el Cruise Adventures, que hacen paradas en varias islas para que los turistas puedan experimentar la singularidad de cada una de ellas. Es conveniente planificar un crucero de al menos 14 días a fin de disponer de tiempo suficiente para conocer realmente cada isla.

Hawái cuenta con 137 islas, entre las cuales se incluyen siete islas deshabitadas. La mayoría de la población del estado vive en las cuatro más grandes: Hawái, Oahu, Maui y Kauai, por lo que no es coincidencia que estas sean justamente las más populares. Cada isla tiene algo único que ofrecer, desde los espectaculares paisajes naturales de Kauai y las playas de arena de Hawái hasta Pearl Harbor en Oahu o el buceo en Black Rock, en Maui.

Solicitud de un ESTA, también para cruceros

La mayoría de los viajeros que entran Estados Unidos en avión son conscientes de que necesitan una autorización de viaje antes de embarcar, conocida como ESTA USA. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que se aplica el mismo requisito a las llegadas por mar. El proceso de solicitud del ESTA es muy fácil y sencillo, solo se debe rellenar un formulario digital con los datos del pasaporte, completar el pago correspondiente y espera a su aprobación. El ESTA se vincula digitalmente al pasaporte, por lo que no es necesario imprimirlo. Sin embargo, hay una serie de condiciones que pueden descalificar a una persona para solicitar un ESTA, como tener antecedentes criminales o una nacionalidad no aceptada en el programa, motivo por el cual se realizan una serie de preguntas sobre ello en el formulario. Quienes no puedan solicitar un ESTA por alguna razón siempre pueden acudir ir a la embajada o el consulado y solicitar un visado, algo que suele tardar más tiempo y es más caro, por lo que deberá hacerse con suficiente antelación.

Otros requisitos de entrada

Desde el 8 de noviembre, se ha levantado la prohibición de entrada y se puede volver a viajar a Estados Unidos para unas vacaciones. Sin embargo, se deben cumplir con una serie de requisitos relativos al coronavirus para poder entrar en Estados Unidos. En primer lugar, hay que tener un certificado de vacunación que indique que se tiene la pauta completa de una de las vacunas autorizadas por la FDA y la OMS desde al menos dos semanas antes de la salida. Este requisito no se aplica a los menores de 18 años no necesitan estar vacunados. Los viajeros españoles pueden presentar el código QR de su certificado COVID, un documento que se puede solicitar a través de los portales autonómicos de Sanidad. Además de tener la pauta completa, se debe presentar el resultado negativo de una prueba diagnóstica realizada el día antes de la salida como máximo. Se aceptan tanto las pruebas de antígenos como una prueba PCR. Los menores de 2 años están exentos de esta prueba y es importante tener en cuenta que, en caso de que el vuelo se retrase un día por culpa de la compañía aérea, el certificado de la prueba diagnóstica seguirá siendo válido.