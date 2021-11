La Universidad de Huelva se posiciona como referente internacional en el ámbito de la Agrotecnología

La Universidad de Huelva es una de las entidades promotoras del Centro de Innovación Digital, que tiene por objeto el desarrollo económico y la innovación en Andalucía, mediante la promoción, el apoyo y la incorporación de tecnologías habilitadoras de la transformación digital, en empresas que operan en el sector agroalimentario.

Andalucía es la segunda región europea en término de producción agraria, contando con alrededor de 300.000 agricultores dedicados principalmente a la hortofruticultura, olivar y el cultivo tropical, con 5.400 industrias, y representando el 63% del valor de la producción. Esto ha hecho que la Junta de Andalucía impulse la constitución de un espacio colaborativo en el que se integran más de 140 socios de distintos sectores, para conectar el talento, los negocios, la tecnología e ideas del ámbito público privado, convirtiéndose con ello en un referente internacional en el ámbito de la agrotecnología.

Andalucía Agrotech DIH facilita la cultura digital y el acceso a la digitalización a la cadena de valor agroalimentaria para mejorar su competitividad, mediante la promoción de actividades de formación y capacitación, la formación de ecosistemas de innovación, la participación de iniciativas piloto, la explotación del potencial de información de la administración abierta, la detección de necesidades y estudio de mercados tecnológicos, así como el asesoramiento en ayudas y estrategias de financiación. Todo ello sobre diversas áreas tecnológicas de interés: observación y actuación terrestre (Internet de las cosas, conectividad, robótica, etc.); observación aérea y remota (drones, satélites, etc.); sistemas de análisis de información y soporte a la decisión (inteligencia artificial, computación de alto rendimiento, big data, realidad virtual, simulación, etc.); trazabilidad y gestión (blockchain, TIC, logística, etc.).

La Universidad de Huelva, con la participación de Juan Diego Borrero como investigador principal, forma parte del mayor ecosistema regional europeo para acelerar, acompañar y canalizar la innovación del sector agroalimentario. En este consorcio también participan los investigadores de la onubense Fernando Gómez Bravo, Juan Antonio Gómez Galán, José Manuel Andújar o Antonio Peregrín.