La Universidad de Huelva entra por primera vez en el prestigioso Ranking de Shanghai

La Universidad de Huelva ha conseguido entrar por primera vez en su historia en el prestigioso Ranking de Shanghai de 2021 en su área temática de Turismo (Hospitality & Tourism Management). La Universidad de Shanghai publica cada año su clasificación Academic Ranking of World Universities (ARWU) y su clasificación temática Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), en la que se analiza el desempeño de las diferentes universidades en cada área de conocimiento. Después de una mejora progresiva de su posición durante los últimos años, en este la Universidad de Huelva ha superado el umbral en la categoría de Turismo.

Con esta entrada en el ránking de Shanghai la Universidad de Huelva acredita su apuesta por la excelencia y ve fortalecido su prestigio internacional.

El Ranking de Shanghai mide la calidad de la investigación de las diferentes instituciones universitarias, siendo en este análisis no solo necesario producir ciencia de calidad, sino también un gran volumen de ella, de ahí que sea preciso que la institución tenga un gran tamaño como condición casi indispensable para aparecer en puestos destacados. Este hecho también se debe cumplir en el caso de la clasificación temática, de ahí que sea especialmente significativo que una universidad de tamaño medio, como la de Huelva, haya conseguido ser reconocida en la categoría de Turismo. El mérito se amplifica si se tiene en cuenta la importancia que la investigación sobre turismo tiene para nuestra provincia y nuestra comunidad autónoma y las posibilidades que se abren para la transferencia del conocimiento en este campo.

Dentro de su estrategia de investigación y transferencia, la Universidad de Huelva se ha marcado durante los últimos años el objetivo de entrar en el ranking ARWU-GRAS con el mayor número de áreas temáticas posible. Para este fin se encargó a la empresa EC3Metrics la realización de un análisis de las fortalezas y debilidades de la Universidad de Huelva en materia de rankings. Este informe fue en su día presentado a toda la comunidad universitaria para orientar su trabajo hacia la consecución de este importante objetivo. En dicho informe se señalaban como áreas potenciales para entrar en el ranking ARWU-GRAS las de Turismo y Ciencia e Ingeniería Ambiental. En el caso de Turismo se superaba ampliamente el umbral relativo a calidad, pero era preciso incrementar el número de publicaciones, mientras que en el caso de Ciencia e Ingeniería Ambiental era preciso aumentar tanto la calidad como el número de publicaciones. En el primero de los casos, el objetivo ya se ha cumplido, como demuestra la reciente publicación del ranking ARWU-GRAS, que coloca a la UHU entre las mejores 300 universidades del mundo en el ámbito de la investigación turística. En el segundo se hace necesario seguir apoyando y asesorando al personal investigador implicado.

En la Estrategia Política de Investigación y Transferencia de 2021 de la Universidad de Huelva se establecieron líneas de financiación para promocionar la publicación en revistas consideradas en ARWU-GRAS y, pese al corto recorrido temporal que estas iniciativas han tenido, los resultados demuestran ya el acierto de las medidas adoptadas. No obstante, como indica el director de Investigación de la Universidad de Huelva, José Enrique García Ramos, “la Universidad de Huelva debe aumentar la producción científica per cápita como primer paso para lograr unos mejores indicadores de calidad de la investigación”. En este sentido, el vicerrector de Investigación y Transferencia, José Rodríguez Quintero, indica que “el adecuado posicionamiento en los rankings no es un fin en sí mismo y nuestro objetivo es aumentar la calidad de la investigación realizada en nuestra institución, aunque no hay que obviar que la mejora de los indicadores es un reflejo de esta mejora y un acicate para nuestros investigadores”.