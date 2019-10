Unidas Podemos se presenta al 10-N en Huelva en defensa del empleo de calidad y el medio ambiente

Dos ejes marcan el proyecto de Unidas Podemos en Huelva cara a las elecciones generales del 10 de noviembre: empleo y medio ambiente. Su lucha contra la precariedad laboral y contra el cambio climático, esperan, les llevará de nuevo a repetir representación en el Congreso de los Diputados y a alejar, al mismo tiempo, a Vox, que se quedó en abril sin escaño, sólo a un puñado de votos de arrebatárselo a la confluencia izquierdista.

El diputado por UP estos meses sin Gobierno, Alejandro García, repetirá el intento de volver al hemiciclo en Madrid. Con él, la responsable de Organización de IU Huelva, Silvia Zambrano, en el número 2, seguida por José Gómez. Apenas ha habido cambios en las candidaturas respecto al 26 de abril, que encabezará de nuevo Luis Alberto Zambrano, acompañado por Pilar Díaz y Daniel Hernando.

De entrada, el objetivo pasa por ganar el pulso a Vox, formación con la que pugnó en las anteriores elecciones por el último diputado en juego en Huelva. El recuento inicial dejó sólo 330 votos de diferencia, 476 con la revisión posterior, según puntualiza Alejandro García, que ve en esta convocatoria electoral de noviembre “una oportunidad para que la derecha pueda rearmarse”.

“Vamos a trabajar para que no sea así y trataremos de que por cuarta vez haya por Huelva otro partido distinto al PSOE y el PP en el Congreso”.

García no cree que la falta de acuerdo con el PSOE para formar Gobierno les vaya a restar apoyo. “Unidas Podemos ha sido la fuerza que más interés ha mostrado en llegar a un acuerdo político, mientras el Partido Socialista lleva meses poniendo escollos”.

Tampoco afectará, añade, la escisión provocada en Podemos tras el anuncio de candidatura de Íñigo Errejón con Más País, que no presenta lista en Huelva. “Personalmente tengo buena sintonía con la gente que se pueda sentir identificada con esta formación pero no creo que aquí vaya a votar aquí otra opción que no sea Unidas Podemos”.

A un mes de que se celebren las elecciones, la confluencia izquierdista ha trazado como líneas de trabajo fundamentales la lucha por el empleo de calidad y contra los efectos del cambio climático, para lo que se propone, entre otras medidas, la creación de una empresa pública de energía que obtenga “recursos renovables y de calidad”.

En la presentación realizada en la sede de Izquierda Unida, Alejandro García y Silvia Zambrano hicieron una radiografía del mercado laboral en la provincia de Huelva, afectada por la precariedad y la brecha salarial de la mujer, después de “años perdidos en derechos laborales, sociales y democráticos”.

“Estamos en una situación política de desgobierno, ante un proceso electoral que nadie quiere. Hay hastío y desafección social hacia la política. Estamos en un momento complejo para esta provincia, con la precariedad instalada en nuestras vidas”, comentaba Zambrano. “Pero es momento de hacer políticas valientes que la ciudadanía merece”