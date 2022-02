Unidas Podemos se une a la movilización convocada por CCOO y UGT en Huelva en defensa de la sanidad pública

CCOO y UGT han convocado a la población onubense a salir a la calle el próximo 19 de febrero, en la ciudad de Huelva, para reivindicar al gobierno andaluz de Moreno Bonilla "la sanidad pública de calidad que no está llegando al pueblo andaluz por culpa de los recortes del actual gobierno andaluz". Esta manifestación que partirá a las 11:30 desde la Plaza Doce de Octubre, coincidirá con marchas similares en todas las capitales de provincia andaluzas ese mismo día.

Integrantes de Unidas Podemos por Huelva y dirigentes de los sindicatos convocantes han mantenido hoy un encuentro de trabajo para “impulsar” esta convocatoria y lograr que sea lo más masiva posible, para lo cual se han comprometido a llevar a cabo acciones destinadas a difundirla entre la sociedad onubense. Tantos los sindicatos CCOO y UGT como Unidas Podemos hacen un llamamiento público conjunto para que la población onubense exprese su “hartazgo” por el mal estado de la sanidad pública y "se remedien las carencias que sufren cada vez que tratan de que se les atienda".

En este sentido, el portavoz de Unidas Podemos por Huelva y coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, ha declarado que “animamos a toda la población onubense a no resignarse para nada y marcar la fecha del 19 de febrero en rojo para salir a manifestarse por su derecho fundamental a una sanidad pública de calidad ese día, ya que la movilización social es una medio fundamental para que Moreno Bonilla deje de desmantelar la sanidad pública”. Toti añade que “nos solidarizamos con el personal sanitario por la penosa situación de colapso laboral a la que les ha llevado PP y exigimos a la Junta de Andalucía que restituya a los 8.000 sanitarios despedidos y aporte más recursos a la sanidad pública”.

A esto se añade el "grave clima de peligrosidad en el que están trabajando los sanitarios onubenses por las agresiones de las que están siendo objeto y que deben atajarse de inmediato". Toti señala que “el enemigo de la población andaluza y onubense no está entre el personal sanitario, sino que está en el Palacio de San Telmo desde donde Moreno Bonilla no deja de aplicar recortes que luego se traducen en largas colas y en más de quince días de espera para obtener una cita médica”. Además, el viceportavoz de UP en Huelva y secretario de organización provincial de Podemos, Gonzalo Vilas, añade que “también nos enfrentamos a más engaños del PP como el que nos quiere colar con el Hospital Materno Infantil al pretender instalarlo en la clínica privada Blanca Paloma, del Grupo Pascual”. Vilas destaca que se trata de una clínica tan obsoleta que ya fue rechazada por no cumplir con los requisitos mínimos para ser centro sanitario por la pandemia del Covid-19.

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Huelva, Julia Perea, y el secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, han detallado como “la situación de colapso” de la sanidad pública se sigue agravando en la provincia onubense, por lo que esperan una “movilización histórica y masiva” para acabar con estos recortes del PP de Moreno Bonilla. Así, Perea ha destacado que en la provincia de Huelva las listas de espera en la sanidad pública tengan a más de 52.000 personas esperando a ser atendidas, con “todos los riesgos” que ello supone. Perea añade que, en vez de remediar esto, la Consejería de Salud pretenda obligar al personal sanitario a hacer más horas extras, en vez de realizar más contrataciones.

Tanto Perea como Donaire han expuesto que los recortes sanitarios están poniendo en peligro los empleos de las personas a las que se les está retrasando sus partes de baja, lo que es “un asunto muy serio que hay que solucionar por ser motivo de despido”. El dirigente sindical de UGT añade que mientras desmonta la sanidad pública, Moreno Bonilla ha incrementado en un 47%, en el último año, la inversión de la Junta para la sanidad privada. "Esto es un motivo más para movilizarse, para evitar convertir la sanidad en un privilegio".

Ambos sindicalistas señalan que "las largas colas en los centros de salud, la imposibilidad de que te atiendan en Salud No Responde, las listas de espera de más de quince días, los retrasos en las bajas, la falta de pruebas PCR y en definitiva, los numerosos perjuicios" que provocan el colapso sanitario “tienen que provocar con una respuesta social masiva que frene los recortes de Moreno Bonilla”.

Mientras, la Junta de Andalucía a pesar de haber sido la que más dinero ha obtenido de los fondos Covid aportados por el Gobierno, más de 4.600 millones de euros, "acumula un superávit sin gastar de 2.600 millones de euros", finalizan.