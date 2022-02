USO lamenta que los profesores de Religión de Infantil y Primaria queden fuera del convenio

La Federación de Enseñanza la Unión Sindical Obrera (USO) en Andalucía considera "una buena noticia" la negociación del I Convenio Colectivo del profesorado de Religión de Andalucía. Esto supone que los docentes dependerán de la Consejería de Educación de la Junta y no del Ministerio, como venían reclamando desde hace años. Sin embargo, quedan fuera de este marco los profesores de los centros de Infantil y Primaria, por lo que USO estima que esta negociación "no es completamente justa e integradora".

En este sentido, añaden además que esos profesionales que quedan fuera constituyen el grupo más numeroso, en Andalucía son 2.122, el 74% del total de trabajadores que imparten esta materia en los distintos niveles de la enseñanza pública andaluza. En la provincia de Huelva también son mayoría puesto que hay 150 docentes en los CEIP por 52 en los centros de enseñanza Secundaria.

El sindicato, que representa el 20% del profesorado de Religión de los CEIP andaluces –el 11,81% incluyendo al citado profesorado y a los de Secundaria– reivindica que sea tenida en cuenta su voz para poder realizar aportaciones, como la que solicitaron para la modificación de la Disposición Adicional Tercera del borrador del convenio.“Con esta propuesta respetamos íntegramente el espíritu del trabajo ya realizado por los agentes sociales y la Consejería de Educación en la redacción de este convenio, si bien introducimos como matiz diferenciador que no haya que esperar a constituir todos los comités de empresa conjuntos para poder adaptar el convenio colectivo a los profesores de Infantil y Primaria una vez que sean transferidos. De esa forma, se agilizaría todo el proceso y no habría que esperar a que sean conformados dichos comités de empresa que representen a los profesores de esta asignatura de cualquier nivel educativo, lo que sucede cada cuatro años; algo que acaba de suceder recientemente en las provincias de Cádiz, Jaén y Córdoba, y se está a la espera de que pronto suceda en Huelva y Sevilla y el año que viene, en Almería y Málaga”, destaca la secretaria general de la Federación de Enseñanza de USO en Andalucía, María de la Paz Agujetas.USO Andalucía ha registrado una petición al respecto y en apenas horas ha recibido respuesta de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, en la que se confirmaba que va a trasladar propuesta a las organizaciones firmantes del borrador del convenio. “Esperamos que se atienda a nuestra petición porque entendemos que es hacer justicia social con todo el profesorado de Religión de Andalucía”, subraya Agujetas.“Si de verdad se quiere hacer partícipe a todo el profesorado de Religión andaluz de la negociación de su convenio, cabe preguntarse a qué está esperando el actual Gobierno de la Junta de Andalucía para agilizar al máximo la transferencia de las competencias del Profesorado de Religión de Infantil y Primaria a nuestra comunidad autónoma, más si cabe cuando la actual legislatura andaluza está a punto de finalizar. ¿Por qué seguir condenando a más del 70% del profesorado de la región a no poder participar en la negociación del que tendría que ser su convenio colectivo?”, sentencia la secretaria general de este sindicato.“Hay quien podrá argumentar que estos compañeros no tienen el legítimo derecho a participar en esta negociación ya que siguen dependiendo aún del Ministerio de Educación, una situación inconcebible hoy día ya en la mayoría de las comunidades autónomas", destaca Agujetas.nio.