UPA Huelva también saldrá a manifestarse el 4 de marzo

La manifestación del próximo 4 de marzo para reivindicar unas infraestructuras dignas para la provincia de Huelva sigue ganando adeptos. A la cita a la que ya se han sumado colectivos empresariales, sociales, educativos y económicos de la sociedad onubense frente al retraso histórico que existe en las obras de infraestructuras que son vitales para nuestra provincia, ahora se ha adherido UPA Huelva.

La organización agrícola lamentó "el retraso y la falta de implicación histórica que se ha tenido respecto de las infraestructuras hidráulicas tan necesarias para la agricultura y la ganadería y que también lo son para la industria, el turismo o el consumo humano en la provincia de Huelva. Desde hace más de 10 años se viene reivindicando la construcción del desdoble del túnel de San Silvestre, la presa de Alcolea y su conducción hasta la nueva balsa del anillo hídrico y las conducciones y redes de riego hasta los regadíos del Condado y entono de Doñana y solo el desdoble del túnel de San Silvestre tiene fecha prevista de ejecución de las obras según informó la semana pasada el secretario de Estado de Medio Ambiente".

Así, expuso que estas obras son "imprescindibles" para la agricultura y la ganadería de la provincia de Huelva. En un momento en el que el uso de agua está de plena actualidad, es "lamentable que unas infraestructuras que se están reivindicando desde hace tanto tiempo no puedan ser ofrecidas por ejemplo como una solución inmediata al desarrollo sostenible de la agricultura en el entorno del Parque Nacional de Doñana".

Por otra parte, UPA señaló que la situación de infraestructuras dignas para la provincia no acaba con la necesaria acometida de las obras hidráulicas. "También el transporte es deficitario en la provincia de Huelva con respecto a otras provincias andaluzas y, en lo que a los productos agrícolas y ganaderos se refiere, contar con unas buenas infraestructuras de transportes es fundamental para las conexiones con los mercados exteriores a la provincia. En esta línea, también es necesario que el puerto de Huelva sea considerado espacio Schengen para abrir conexiones con terceros países. Esto serviría para diversificar las exportaciones, lo cual mejoraría la comercialización de productos agrícolas de la provincia y también para que se pudiera utilizar este puerto para la llegada de la mano de obra de contratación en origen desde Marruecos dado que actualmente llegan desde el puerto de Algeciras o de Tarifa".

Por último, UPA Huelva quiso añadir también a sus reivindicaciones la necesidad de contar con unas adecuadas infraestructuras de comunicaciones e internet en la sierra de Huelva. "Desgraciadamente todavía existen muchos problemas de cobertura de telefonía e internet en esta zona que hace que muchos ciudadanos tengan serias dificultades no solo para incorporarse a las nuevas tecnologías, sino también para algo tan básico como realizar llamadas telefónicas por falta de cobertura móvil. Esto es algo que no puede consentirse en el siglo XXI si además contamos con un problema cada vez más agudo de despoblamiento en las zonas rurales. Si queremos que la España Vaciada no sea una generalidad en los municipios de la sierra de Huelva, contar con una cobertura móvil y la digitalización del mundo rural es fundamental para evitar el despoblamiento".

Así, UPA Huelva se suma a esta movilización para llevar la voz de muchos agricultores y ganaderos que claman por "una solución a este déficit de infraestructuras y hace un llamamiento a la participación el próximo 4 de marzo para que se escuche alto y claro la voz de la sociedad onubense".