La UNIA da comienzo a su segunda semana de cursos de verano

Una oferta más que variada. La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha presentado su segunda semana de los cursos de verano en la Sede Santa María de La Rábida. En esta ocasión, las clases estarán destinadas al vino, la mecanobiología y la novela, mientras que los cursos serán de periodismo y salud.

Como plato fuerte, el curso Vinos y otras viandas: productos agroalimentarios de calidad contará con la participación de más de once profesores y casi 35 alumnos que visitarán no sólo la universidad, sino Jabugo, Bollullos par del Condado, Escacena, Isla Cristina y San Bartolomé. Así, los participantes no sólo estarán presentes en conferencias sino también en visitas técnicas.

En esta sesión inaugural, el profesor de la Universidad de Huelva, Carlos Weiland ha realizado una aproximación a la viticultura con el objetivo de que los alumnos puedan adentrarse poco a poco en el mundo del vino. Para el experto, "el fin principal de la charla era inculcar a todos los oyentes que el futuro va por la obtención de nuevos vinos y soluciones que se abren paso con caminos nuevos y formas distintas de fermentación".

Por ello, Carlos Weiland ha tratado las nuevas variedades del vino y ha llevado a cabo unas prácticas parecidas a las que se realizan en el laboratorio. Asimismo, el profesor de la Universidad de Huelva ha destacado que "la mitad de los alumnos vienen del año pasado, en el que impartimos un curso estupendo, y eso me ha dado mucha alegría".

Por su parte, la directora de secretariado de la sede, María de la O Barroso, ha apuntado que "estamos muy contentos porque hay casi 500 alumnos matriculados y podrán hacerlo hasta final de mes, lo cual demuestra que estas clases traspasan fronteras y es muy importante".

Al mismo tiempo han dado comienzo los cursos Escritura de novela y Mecanobiología: una visión de los problemas clínicos abordados por ingenieros, que se impartirán hasta el jueves.