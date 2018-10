La UHU quiere titulaciones más ajustadas a las salidas laborales

La rectora de la Universidad de Huelva (UHU), María Antonia Peña, pidió ayer a la Junta de Andalucía más titulaciones y que éstas se adecuen de mejor manera a las necesidades del mercado laboral y respondan a las demandas de la sociedad. Así se expresó en el discurso con el que se clausuró el acto de apertura del curso académico 2018/19 que tuvo lugar en el Edificio Jacobo del Barco y que contó con la presencia de la consejera de Conocimiento, Lina Gálvez.

María Antonia Peña recordó que hace escasos meses se realizó una encuesta para saber la opinión de la comunidad universitaria acerca de cuáles deberían ser las futuras titulaciones más adecuadas para la Onubense. La rectora añadió a esto "la necesidad de ir abriendo la oferta de titulaciones para que, de una forma sensata y cabal y desde un diseño coherente de sistema universitario andaluz, las universidades puedan encarar el futuro con una estrategia que esté más de acuerdo con las exigencias de especialización y adecuación al mercado laboral. Como saben ustedes, y le consta a la señora consejera, uno de los pilares básicos de nuestra idea de gobierno para la Universidad de Huelva es la especialización".

Hizo también referencia a una idea que ya plasmó hace ahora un año: la necesidad de un sistema más justo de financiación para las universidades de pequeño y mediano tamaño; "un sistema que nos permita no sólo desplegar todas nuestras capacidades de manera sostenible, sino que nos posibilite también converger con otras universidades andaluzas de mayor dimensión en el servicio que damos a la sociedad. La convergencia no es la igualación, pero sí el alcance de la dignidad académica para todas las universidades". Sería algo así como una equiparación cualitativa, que no cuantitativa.

Este año está siendo convulso para el prestigio de la universidad española como consecuencia de algunos escándalos que se han registrado. La rectora rompió una lanza en favor del sistema universitario público al sostener que "la universidad está en su mejor momento". Sin embargo, de los problemas surgidos la Onubense ha tomado nota, de modo que Peña anunció "que en las próximas fechas se devolverá a nuestra institución la inspección de servicios. Una oficina que en ningún caso tendrá una función fiscalizadora, pero que velará por el estricto cumplimiento de los procedimientos y normativas, acompañando a centros, departamentos y servicios administrativos en sus garantías de calidad".

Otro de los puntos importantes de su discurso fue encaminado hacia el profesorado. La rectora quiere que haya una "revisión de los procedimientos de contratación del profesorado, que actualmente precarizan la plantilla con fórmulas contractuales basadas en la figura del profesor asociado y, sobre todo, del profesor sustituto interino, con contratos muy bajos y una inestabilidad preocupante para quien los tiene y para el propio sistema de enseñanza".

La rectora demandó a la consejera un nuevo plan de infraestructuras que dé respuesta al deterioro que están sufriendo algunos edificios que, después de 25 años, presentan un estado de deterioro estructural y además para planificar un futuro Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, del que una universidad del siglo XXI no puede ya prescindir".

El acto de inauguración del curso contó con una nutrida presencia de cargos institucionales y políticos de la provincia, así como del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal; el rector de la UNIA, José Sánchez Maldonado, así como una delegación de la Universidad del Algarve.

También tomó la palabra la consejera Gálvez. En su discurso, garantizó suficiente financiación para las universidades aunque ésta no puede ser la deseada como consecuencia de que Andalucía aún no recibe fondos de acuerdo a su población. Destacó una serie de medidas puestas en marcha por la Administración autonómica. La más mediática ha sido la de la bonificación al 99% de los créditos aprobados en primera convocatoria. De esta medida del Gobierno andaluz, se han beneficiado durante 2017 4.400 alumnos de la Universidad de Huelva, lo que supone cerca del 30% de su totalidad. Tampoco olvidó las ayudas que presta la Junta a los estudiantes de menos recursos para que "no tengan que perderse la oportunidad de tener la experiencia Erasmus". Esas ayudas fueron a parar a 400 alumnos de la Onubense. Con todo ello, se quiere seguir impulsando el objetivo de que "la universidad siga siendo una palanca de oportunidades".

Lina Gálvez hizo referencia a los recortes aplicados durante la época de la crisis por el Gobierno de Rajoy y cómo se está en camino de superar ese bache. La consejera refutó asimismo la idea de que Andalucía cuenta con un número excesivo de universidades, "pues aún no alcanzamos la media nacional de habitantes por universidad".

El acto dio comienzo con la tradicional investidura de los nuevos doctores que juraron o prometieron sus cargos. En esta ocasión, fueron cinco a los que se les impuso el birrete: tres hombres y dos mujeres.

Tras ello, tomó la palabra la secretaria de la UHU, Sonia Rodríguez, quien leyó la memoria académica del curso pasado y asimismo hizo referencia a los duros años de la crisis que se solventaron gracias "al gran esfuerzo de toda la comunidad universitaria". Rodríguez pormenorizó distintos aspectos de la actividad de esta institución docente, como la puesta en marcha de un plan propio de becas y otro de internacionalización que ha supuesto la oferta de becas de atracción de talento. A través de los distintos acuerdos que mantiene con otras universidades, a través de Erasmus+ pudieron hacerse realidad un total de 1.052 movilidades.

Con el Soipea se activaron 361 prácticas externas para los alumnos y 981 curriculares.

La memoria añadió el hecho de que la Onubense cuente con 835 docentes, de los que 407 tienen carácter de funcionarios y el resto es personal laboral.

Respecto al ámbito de la investigación se hizo mención a los distintos programas aprobados que suponen, entre otras cosas, una fuente externa de financiación. Ese es el caso de los 18 proyectos aprobados por el Plan I+D de la Administración central y que han traído a la UHU 1.584.000 euros. De las convocatorias de la Junta de Andalucía, 9 proyectos han canalizado 1.600.000 euros, mientras que se invocó la necesidad de seguir aspirando a los de carácter internacional. Sobre este último aspecto, la rectora anunció que se contratará una asesoría para presentar los proyectos a las diversas convocatorias que vayan surgiendo.