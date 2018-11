La UHU analiza la actividad sísmica de Huelva en la Semana de la Ciencia

La Universidad de Huelva inauguró ayer, en el Maxiaulario José Isidoro Morales del campus del Carmen, la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que se desarrollará hasta el próximo viernes, una iniciativa universitaria en la que participarán 525 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y de la UHU, y sesenta profesores.

La programación se inició con Café con Ciencia, actividad celebrada en toda Andalucía de forma paralela bajo la coordinación de la Fundación Descubre. Nueve investigadores de la Onubense abordaron algunos de sus proyectos científicos con cien alumnos de institutos de la provincia.

Nueve investigadores y cien estudiantes de institutos participan en el 'Café con Ciencia'

Los terremotos y el hombre fue una de la temática que se tocó en estos Café con Ciencia, de la mano del profesor de Geología Francisco Manuel Alonso, que analizó con un grupo de doce estudiantes la actividad sísmica de Huelva y les mostró la fragilidad de la corteza terrestre. Indicó que los seísmos, que ocurren diariamente, dan "una información tremenda" sobre la estructura del planeta.

En este sentido, se centró en uno ocurrido en la mañana de ayer, que fue imperceptible para la ciudadanía pero fue sentido "por la instrumentalización del Instituto Geográfico Nacional de España". A las 8:20 se detectó un terremoto de 3,7 grados de magnitud y con epicentro en el Cabo de San Vicente. El profesor señaló que es posible disponer de esa información, trabajarla "y eso es hacer ciencia en la Universidad, teniendo un seguimiento real, monitorizado del planeta a distancia".

El geólogo subrayó que los seísmos son parte de la evolución del planeta, "y en un momento concreto aparece el ser humano, y se encuentra con que el ser humano y los terremotos tienen que ser compatibles". Explicó que "si sabemos dónde ocurren los terremotos y somos capaces de gestionar el territorio, quizás se puede minimizar el riesgo geológico y es importante para la ciudad conocerlo".

Comentó que "en Huelva sistemáticamente hay terremotos cada día, el último ha pasado hace un instante, y éste no ha sido sentido por la ciudadanía pero, sin embargo, la instrumentalización que hay, permite registrarlo, y sacar información de cada uno de ellos". Indicó que "el planeta está continuamente en experimentación y podemos estudiar el último que ha ocurrido", aunque no se puede predecir cuándo va a ocurrir un terremoto de una determinada magnitud, "pero en las próximas veinticuatro horas habrá terremotos como estos, de pequeña magnitud, la tierra se está fracturando continuamente, lo que pasa es que no somos conscientes. Cuando te comentan que diariamente está pasando es cuando tomas conciencia de una realidad y conocer esa realidad implica acercarte a ella con más seguridad".

La estudiante Alicia Báez, que participó en el Café con Ciencia, se animó a participar porque "me gusta la Ciencia y sobre todo la Biología". Eligió el trabajo de investigación Los microbios de los ríos de Huelva, de Francisco Córdoba, en el que profundizaron en las características del río Tinto y la posible existencia de vida en Marte. También se apuntó Francisco Pérez, al que también le gusta la Ciencia, y que tiene claro que estudiará alguna ingeniería o veterinaria.

El vicerrector de Investigación, Juan Alguacil, señaló que a esta Semana de la Ciencia se invita a estudiantes de institutos de la provincia para que vayan a la Universidad y conozcan, de primera mano, la oferta académica y los trabajos de investigación que se están desarrollando. Se ha intentado que haya una amplia "gama de temática", que sea un representación de todas las titulaciones que se imparten en la Onubense, "para que los estudiantes sepan que cualquier carrera que quieran hacer la pueden cursar aquí, y que sean conscientes que ofertamos una formación de primera calidad".

La Semana de la Ciencia contempla también talleres científicos, las exposiciones Mujeres Científicas, en el edificio Juan Agustín de Mora; Cambios, en la Facultad de Ciencias Experimentales, y Graffities, en el edificio Galileo Galilei, que se complementan con el Museo de los Minerales, así como conferencias, que versarán sobre temas de actualidad, como es el caso de los fosfoyesos, que pronunciará hoy Rafael Pérez y Ricardo Millán. También se celebrará un Café con Industria, patrocinado por la Cátedra Aiqbe, al que se ha invitado a las principales industrias de Huelva, en el que cien alumnos del último curso de la carrera van a desayunar con los responsables de las empresas.