En la UGT seguimos luchando porque las auxiliares de ayuda a domicilio sean visibles

Día a día las vemos por nuestras ciudades y pueblos. Siempre van corriendo de una casa a otra y, normalmente vestidas de blanco. Las podemos ver haciendo la compra para una usuaria o empujando una silla de ruedas hasta una plaza donde haya sombrita para charlar con un usuario. Pero, ¿sabemos la importancia de estas mujeres y hombres que cuidan a los más vulnerables?

Lo que no vemos son las condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo: jornadas parciales repartidas por todo el día, sueldos bajos, sobrecargas físicas y mentales, lesiones que las mutuas rechazan como accidentes de trabajo y un sinfín de circunstancias que hacen que cada vez sea más difícil encontrar personal cualificado para esta profesión vocacional.

Actualmente trabajan en la provincia de Huelva unas 3000 auxiliares de ayuda a domicilio. Más del 98% de las personas que atienden a nuestros mayores y dependientes en sus casas son mujeres y no tienen las condiciones de trabajo que merece una profesión tan difícil y sacrificada.

Si analizamos el por qué de estas condiciones de trabajo, habría que valorar que uno de los grandes problemas es la privatización del sector y la intervención de distintas administraciones, así como una legislación obsoleta. En definitiva, un sistema demasiado farragoso que beneficia a las personas usuarias en detrimento de las trabajadoras.

Aunque es un servicio público dependiente de la Junta de Andalucía y gestionado por las entidades locales, lo cierto es que, en la mayoría de los casos el personal que trabaja en la ayuda a domicilio lo hace para empresas privadas.

Muchos de los problemas que tienen las trabajadoras vienen de empresas que no cumplen el convenio colectivo o que quieren ganar dinero a costa de recortes en sus derechos laborales.

Estrella López, Secretaria de la Dependencia en los Servicios Públicos de la UGT de Huelva opina que “las administraciones locales tienen que ser muy escrupulosas en la adjudicación del servicio. No se puede priorizar en los pliegos de contratación una bajada de precio, porque el ahorro en estos contratos abre la puerta a empresas que luego no cumplen ni con las personas usuarias ni con las trabajadoras. Hay que incluir un régimen sancionador en estos pliegos para aquellas empresas que no cumplan los convenios colectivos”.

El año pasado la UGT tuvo que denunciar a las patronales del sector por no hacer la subida salarial en el Convenio Colectivo y aunque se ganó en los juzgados en la provincia de Huelva todavía hay alguna empresa que no se ha puesto al día con las trabajadoras.

“Pero no hablamos sólo de salarios – continúa Estrella López - los recortes van mucho más allá, días de asuntos propios, licencias remuneradas, permisos para acompañamiento a especialista a hijos menores, poco o nada en Prevención de Riesgos Laborales y un sinfín de pegas que ponen las empresas para disfrutar de nuestros derechos, hacen que el trabajo en la ayuda a domicilio se haya convertido en una profesión más estresante aún y el trabajo de nuestras delegadas sindicales en una pelea diaria por derechos recogidos en convenio que todos los días se ven mermados”.

Desde UGT abogan por un convenio regional, que ya se está negociando, que recoja las peculiaridades del sector y que mejore las condiciones laborales pero también por un cambio legislativo.

La Ley de la Dependencia promulgada en 2006 se empezó a aplicar para el servicio de ayuda a domicilio en el 2008 en la provincia de Huelva. En Andalucía se regula por la Orden de 15 de noviembre de 2007, aunque esta orden ha sufrido algunas modificaciones, casi todas en la titulación del personal, es una normativa que no se ha revisado como se debiera. Ha habido varios borradores para sacar una Orden de regulación del servicio de ayuda a domicilio actualizada y desde UGT se hicieron aportaciones a los mismos, pero desde hace más de un año ese borrador está en un cajón.

Según López, “es imprescindible que se actualice la regulación del servicio. Las características de las personas usuarias han cambiado en los más de 15 años que lleva funcionando el servicio a través de la Ley de la Dependencia. Las horas de servicio han sido recortadas, los niveles de exigencia de personas usuarias y familiares han subido y entre todos pretenden que las trabajadoras se conviertan en esclavas, en chicas para todo. Eso es inhumano. El Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio público, en más del 90% de los casos completamente gratuito y no podemos permitir que con dinero público se estén haciendo limpiezas o atendiendo a personas no dependientes porque convivan un familiar dependiente, el servicio de ayuda a domicilio no es un servicio a la carta y se está permitiendo que las familias elijan desde los horarios concretos hasta las tareas a realizar”.

La normativa tiene que establecer límites, dejar claro cuáles son las funciones de la auxiliar de ayuda a domicilio, pero con coherencia. No se puede elaborar un Programa Individual de Atención (PIA) a una persona con un grado de dependencia 1, al que se le asignan por ley 10 horas de atención al mes (unas 2 horas 20 minutos a la semana) y que las tareas a realizar sean aseo personal, compras, cocinar, gestiones, limpieza cotidiana y general de la vivienda y un sinfín de tareas más. ¿Podría cualquier persona cumplir con ese cometido en una hora y diez minutos de servicio?

Las administraciones competentes tienen que ponerse las pilas, hacer ese cambio normativo desde la Junta de Andalucía y establecer límites en los reglamentos de funcionamiento del servicio en las entidades locales.Por último y no menos importante, habría que aumentar la financiación del servicio. UGT hizo un estudio de necesidades del Servicio de Ayuda a Domicilio y su financiación y se llegó a la conclusión de que era necesario que en el 2022 el precio/hora del servicio estuviera en 18 euros. Si bien, la Junta ha subido este año el IPC al precio de la hora, todavía está a 15´45 euros, muy lejos de lo necesario.

El sector de la ayuda a domicilio en la UGT de Huelva cuenta con un equipo de delegadas muy comprometidas y luchadoras que van a donde tengan que ir para ser escuchadas. Después de una serie de movilizaciones provinciales y una gran movilización regional el pasado verano, han ido hasta el Parlamento Andaluz para reivindicar todo lo que hemos expuesto antes.

“El 1 de mayo ha sido una oportunidad más para reivindicar dignidad y mejoras para nuestras compañeras. Las delegadas de UGT estaremos en la calle con toda la federación de los Servicios Públicos de la UGT de Huelva para darle voz y hacer visibles a todas las auxiliares que cuidan de los nuestros cada día dentro de sus propias casas”, concluye Estrella López.