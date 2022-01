UGT denuncia falta de personal en los centros sanitarios de nuestra provincia

La variante OMICROM está haciendo estragos en contagios y tiene a todo el mundo en vilo por su alta transmisibilidad pero poca incidencia hospitalaria aunque lentamente va creciendo al aumentar también el número de personas contagiadas, en su mayoría personas que han tomado la decisión de no vacunarse.

Ante esta alarmante transmisibilidad, las autoridades sanitarias lo que han decidido es que nos hagamos los test de antígenos en casa si tenemos síntomas y si damos positivo nos quedemos en casa una semana de baja. Baja médica que por supuesto tiene que dar un médico aunque por supuesto ni nos ve ni nos escucha, ya que el trámite se hace a través de una aplicación informática que tenemos mayoritariamente en el móvil, aunque no es obligatorio.

Lo que está ocurriendo es que todo este trabajo administrativo lo está haciendo el médico, personal que a lo que debía estar dedicado es a ver a los pacientes con cualquier tipo de patología en lugar de tenerlos trabajando de auxiliares administrativos mientras que tenemos a los pacientes en la calle haciendo cola y los centros de salud vacíos y los centros de ocio llenos a reventar.Ante esta situación el ciudadano protesta no contra quien toma decisiones que perjudican la salud de las personas, si no al primer trabajador del sistema sanitario que se encuentra a su paso, provocando situaciones nada agradables en los Centros de Salud

Las decisiones que toma la administración andaluza son las de aumentar escasamente al personal sanitario cuyo número no cubre ni tan siquiera las necesidades sanitarias que ya teníamos antes de que la Covid-19 nos asolara.

En Andalucía uno o dos meses antes de navidades se dejó escapar a más de 8.000 trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública siendo prácticamente todos por no decir todos, necesarios para los momentos que sabíamos que se avecinaban. Ahora no encontramos ni médicos (como antes también ocurría en nuestra provincia), ni enfermeros. Pero es que ya tampoco encontramos Auxiliares de Enfermería ya denominados por su titulación TCAE, ni otros profesionales para cubrir puestos en la dependencia en centros socio sanitarios como las Residencias de Mayores, ni en Ayuda a Domicilio donde se está contratando ya a personal sin titulación: Así estamos. De vergüenza. Gracias Sr. Consejero de Salud.

Ahora mismo en la sanidad pública hay más de 200 profesionales de baja por Covid que en muchos casos después de 7 días persisten en test positivo y no deben incorporarse por seguridad hasta dar negativo; esta alta incidencia está causando verdaderos problemas para sustituir y de forma muy escasa, mientras que pedir cita para que te vean es misión imposible, pues se dan casos de que gente haciendo cola para coger cita en los centros de salud desde las siete de la mañana, se quedan sin número

La Covid en una enfermedad más, que efectivamente ha venido para quedarse y para la que hay que dotar nuestros centros sanitarios con más personal y más medios. UGT Huelva Servicios Públicos, lleva años diciendo que Huelva merece otra cosa distinta de la que tenemos, que ya estamos hartos de ser los últimos de Andalucía y de España en prácticamente todo. Que faltan especialistas y especialidades que atiendan a los y las onubenses. Que las listas de espera van aumentando, que la salud mental y la atención social a través de psicólogos y de los trabajadores sociales, no se está atendiendo ni desarrollando como debería con el aumento de casos y necesidades que entre otras cosas, y tras la crisis económica de 2008 en adelante y la pandemia de la Covid actual, nos está trayendo.

Que no se mejoran las condiciones laborales del personal y por eso se van de la sanidad pública andaluza. No se mejoran las condiciones laborales para que vengan o se queden los profesionales que se forman en nuestra provincia, al contrario, se deteriora la sanidad pública. Que NO se aborda con seriedad alguna el problema de los puestos sanitarios de difícil cobertura: Que no queremos que el personal haga peonadas que son horas extras porque no se toman medidas para corregir esta situación de tanto deterioro, que queremos más personal y en mejores condiciones laborales y retributivas:

No puede ser que desde 2006 no se haya resuelto el cambio de grupos profesionales una vez adaptadas las titulaciones al plan Bolonia, que hayan pagado de menos en el complemento de rendimiento profesional de los años 2019 y 2020, que se siga pagando como Auxiliar Administrativo a quien hace el mismo trabajo que el Administrativo, etc.

La Junta de Andalucía debería de hacer una verdadera política sanitaria, que debería de pasar por adoptar medidas e invertir para que no nos falten en Huelva ni médicos ni enfermeros ni ninguna otra profesión; tomar medidas para hacer atractivo el que los y las profesionales quieran quedarse en Huelva y venir aquí y se puedan cubrir las necesidades asistenciales de la población, en el marco de una sanidad pública que nos atienda como merecemos. Y esto se hace invirtiendo más y mejor, planificando y organizando el futuro contando con todos los agentes sociales.