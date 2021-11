UGT se compromete a trabajar para que la administración aumente el profesorado

Tras el comienzo del presente curso escolar 2021/2022, desde el sector de Enseñanza SP UGT Huelva, queremos, en primer lugar, agradecer a toda la Comunidad Educativa su labor en los Centros Escolares de formación reglada y no reglada, haciendo posible que el arranque del presente curso haya sucedido de la forma más normalizada posible. Todo ello no hubiera sucedido con tanta naturalidad si no fuera por el compromiso y la dedicación de todo el personal docente y no docente implicados/as en dicha tarea.

Desde los Centros, y gracias a vuestro esfuerzo y compromiso, hemos sabido adaptarnos a unas circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia consiguiendo empezar un nuevo curso académico haciendo desaparecer los miedos e incertidumbres que experimentamos el pasado año, tanto a nivel escolar como familiar.

Nuestra organización sindical está a disposición de todas las trabajadoras y trabajadores de los Centros Educativos, luchando, más que nunca en estos tiempos, por una escuela correctora de desigualdades, y defendiendo sus intereses profesionales y laborales.

Estamos presentes en todas las Comunidades Autónomas y provincias, lo que nos permite una acción sindical coherente y solidaria, luchando por una educación inspirada en principios indispensables como la igualdad, la solidaridad y la libertad.

Asimismo, proporcionamos información directa a nuestros afiliados y afiliadas, comunicando con la mayor inmediatez, las últimas novedades y publicaciones provenientes de la Consejería de Educación, así como de las distintas Delegaciones y colectivos relacionados con la formación, bolsas de trabajo,….y un largo etcétera.

De este modo, y gracias al mantenimiento de una comunicación fluida con nuestra afiliación, resolvemos todas las dudas que se puedan ir presentando en el día a día, así como servimos de asesoramiento y tramitación de una posible solución para los problemas que puedan surgir en nuestro ámbito laboral.

Al tener presencia directa en las mesas sectoriales a nivel central, autonómico y provincial, negociamos convenios colectivos, acuerdos, luchando así por una mejora de los recursos y condiciones sociolaborales del sector de Enseñanza.

Desde SP UGT Enseñanza Huelva, luchamos por dignificar la labor docente, exigiendo, entre otras cosas, la minimización de la carga burocrática, la bajada de la ratio en las distintas etapas educativas, la mejora salarial y la consecución de permisos y licencias adaptados a nuestra sociedad.

En la actualidad, dicha sociedad está experimentado cambios vertiginosos tanto en el tipo de familias y formas de vida y esto tiene que reflejarse también en nuestro ámbito profesional, favoreciendo la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Permisos que mejoren o flexibilicen las condiciones laborales del trabajador/a (familias monoparentales, ampliación de la baja maternal, conciliación familiar,…).

Desde UGT, reivindicamos unas políticas que impulsen y fomenten la igualdad de género, desarrollen, flexibilicen y actualicen los tiempos de permisos con las necesidades actuales de conciliación de la vida personal y laboral, faciliten la atención a los menores, mayores, discapacitados,… y todo ello, ha de reflejarse en una actualización de la normativa estatal.

Nuestra labor sindical está centrada en conseguir que exista una equidad real en nuestros Centros, que atienda a las desigualdades reales presentes día a día en las aulas. Y esto sólo es posible proporcionando, por parte de la Administración, los recursos personales, económicos y materiales suficientes para hacer frente a las diferentes realidades educativas de cada uno de estos Centros.

De este modo, trabajamos porque dicha Administración se comprometa a dotar a los Centros con mayor número de profesorado. Lo que hará posible que las aulas estén mejor atendidas y con una ratio adecuada a las necesidades de nuestra sociedad, que los alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales tengan sus necesidades formativas y asistenciales cubiertas y que los/las docentes puedan realizar su labor profesional en las mejores condiciones posibles. Y para ello, exigimos la presencia de la figura del orientador/a y personal sanitario en todos y cada uno de los centros escolares en jornada completa.

Otra de las reivindicaciones por las que nuestro sindicato lucha es exigirle a la administración el complemento autonómico para el personal de administración y servicios.

En SP UGT Enseñanza Huelva, tenéis al equipo del sector de Educación a vuestra entera disposición, para resolver vuestras dudas, en cuanto a aspectos como los siguientes:

Orientación en vuestra carrera profesional. Os asesoramos en cuanto a formación continua, planes y proyectos, concursos de traslados, concursillo, comisión de servicio sobrevenida, puestos específicos, función directiva, habilitación de especialidades, atribuciones docentes, sexenios y negociación de sexenios para el profesorado de enseñanza concertada, colocación de efectivos, reducción horaria mayores de 55 años, …

Gestión de situaciones laborales conflictivas tales como contrataciones, reducciones horarias, modificación de funciones,… amparándonos siempre en la normativa vigente e intentando mediar en el problema que haya surgido.

Te ayudamos a realizar la solicitud del abono de la paga de antigüedad.

Ayuda para resolver cualquier asunto que os pueda afectar en vuestro puesto de trabajo: permisos y licencias, reducciones de jornada, reducción de carga lectiva, excedencias, supresiones, desplazamientos y recolocación, plazos de presentación de documentos, actualización normativa y novedades educativas.

Oposiciones: convocatorias, normativa vigente, preparación, baremo, formación, titulaciones, publicaciones y todo lo relacionado con éstas.

SIPRI: funcionamiento, estado real de las bolsas, convocatorias y adjudicaciones, apertura de bolsas extraordinarias, tiempo de servicio,…

Asesoramiento para la jubilación, cómo y cuándo solicitarla, plazos, etc.

Os animamos a que nos conozcáis en nuestra Federación, situada en calle Puerto 28, que os afiliéis a un sindicato de clase que defiende los derechos de todos y cada uno de los/as trabajadores/as.