UGT Huelva se muestra en contra del Plan de refuerzo

FeSP UGT Huelva se manifiesta en contra del Plan de refuerzo y dice que no se puede llamar así “a unos apoyos que se realizan en una quincena del mes de julio a unos alumnos que ya con su profesorado no consiguieron alcanzar los objetivos de su nivel escolar y en esos días no los van a conseguir superar con otro profesor distinto que no los conoce ni sabe que es lo que necesita a la hora del refuerzo”.

Al igual, habla de que es un tiempo en el que las condiciones climatológicas “no son las más adecuadas para trabajar con un alumnado en los centros que no están climatizados”. Argumenta también que en este curso es “una irresponsabilidad” agrupar a los alumnos “en unos centros en los que no se podrán respetar las normas sanitarias de distanciamiento e higiene”.

Habla también de que “es ilógico” poner en riesgo a la comunidad escolar en unos centros donde no se han realizado desinfecciones, ni se tiene conocimiento de dotación de material adecuado de protección ni se han realizado test a las personas que debieran atender los centros.