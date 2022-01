UGT Huelva apunta al "éxito del diálogo social" en su balance de 2021

Teniendo en cuenta que ha sido un año de pandemia, el líder sindical de UGT Huelva, Sebastián Donaire señaló como "positivo" el balance del año 2021. "No solo nos hemos ceñido en la gestión de la pandemia, sino que se han conseguido una serie de cuestiones que son estructurales, de fondo, y que van a perdurar en el país a lo largo de los años". Por tanto, desde UGT Huelva "agradecemos que se visualice nuestro trabajo el cual ha servido para mejorar y garantizar las condiciones laborales y de vida de millones de ciudadanos".

Este 2021 "ha sido un año de recuperación económica, en gran parte gracias a las vacunas, pero la economía ha crecido este año y lo hará más en 2022, un 5% de media. Por ello el aumento de salarios tiene que tener relación con la inflación, esto significa que una subida de los salarios favorece la economía y el empleo a mayor salario, mayor consumo", explicó.

El objetivo de UGT es que ese crecimiento "llegue a la clase trabajadora y a los hogares en riesgo de exclusión social. Ejemplo de ello han sido los acuerdos en el marco del Diálogo Social de pensiones, con un incremento de un 0,6% de las cotizaciones destinadas a llenar la bolsa para dar estabilidad al sistema; o el acuerdo de subida del Salario Mínimo Interprofesional en 15 euros, con efectos retroactivos desde septiembre, con previsión de nueva subida hasta los mil euros en 14 pagas en 2022, y que alcance el 60% del salario medio en 2023, como determina la UE".

Donaire destacó también que "hemos defendido la necesidad de la puesta en marcha de un Plan de Choque para la agilización de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, que supondrá la contratación de 80 personas y la creación de una Mesa de Diálogo en la que se aborde la necesitada reforma de la Rimsa".

Por otro lado apuntó que el Ingreso Mínimo Vital, uno de los acuerdos sociales clave, reivindicación histórica de UGT, "ha mejorado su alcance, tras su tramitación en el Congreso, con un complemento de ayuda a la infancia, y más cobertura a los colectivos vulnerables".

En este balance, Donaire destacó y puso en valor la concertación social con un acuerdo "histórico en el que por primera vez una reforma laboral sirve para recuperar los derechos de las personas trabajadoras".

El sindicalista expresó su "satisfacción" por la reforma laboral acordada recientemente entre sindicatos, empresarios y gobierno, tras más de nueve meses de negociaciones, por el que se modifican "tanto aspectos centrales de la reforma laboral llevada a cabo por el Partido Popular en 2012, como materias de otras reformas que han devaluado profundamente los derechos laborales y salariales en nuestro país. Gracias al acuerdo de la reforma laboral los sindicatos vamos a ganar fuerza en la negociación colectiva. Pero aun queda mucho que reformar, tenemos que seguir negociando la segunda parte de la reforma laboral (despidos, ERE, Inspección de trabajo, empresas multiservicios…)".

Eran tres grandes objetivos lo que las organizaciones sindicales "queríamos conseguir y son los que se comprometió el Gobierno antes del 31 de diciembre: la recuperación de la negociación colectiva, la lucha contra la temporalidad y avanzar en la estabilidad en el empleo. Estas, además, eran coincidentes con las demandas hechas por la Unión Europea para nuestro país en el marco de la recuperación económica y salida de la crisis".

En concreto y especialmente para "nuestra provincia, este acuerdo supondrá poder limitar la temporalidad mediante tres tipos de contratos (formación, indefinido y temporal), ya que es conocido que nuestro mercado laboral soporta una temporalidad y estacionalidad del 98%. Dado que los sectores prevalentes son el sector servicios y la agricultura".

"El hecho de volver a recuperar la ultraactividad en la negociación colectiva equilibra la balanza entre trabajadores y empresarios, ya que anteriormente los convenios no firmados en el año siguiente a su denuncia provocaban que a los trabajadores se les aplicara por norma el Estatuto de los Trabajadores. Junto al triunfo de este acuerdo, fruto de la concertación, la negociación y el equilibrio, destacamos el Acuerdo Social en Defensa del Empleo (ASDE), los conocidos ERTE covid, que han posibilitado el mantenimiento del empleo, herramienta fundamental para evitar el cierre de empresas y el despido de miles de trabajadores y el pacto por la mejora y el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones. Este último acuerdo en materia de pensiones ha sido un gran acuerdo porque es el primero en la historia que no rebaja las cuantías, que no alarga el periodo de cotización o la edad de jubilación. También en este 2021 que despedimos se ha avanzado en materia de igualdad", y el sindicalista apuntó como medidas importantes aprobadas, "el RDL de Igualdad Retributiva Registro Salarial donde las empresas están obligadas a la publicación de dicho registro. Otras de las medidas importantes es que a partir del 2022 todas las empresas de más de cincuenta trabajadores tienen la obligación de tener planes de igualdad y registro retributivo. Por otro lado una de las reivindicaciones más importantes del sindicato que se ha cumplido es la dignificación del SMI alcanzado la cuantía de 965 euros en el año 2021".

Dichos logros, explicó Donaire, "demuestran que es posible el consenso y facilita el camino para que una cantidad importante de fondos europeos, 140.000 millones de euros, los llamados Next Generation, lleguen a España para ayudar a nuestras empresas y autónomos a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia e invertir en grandes actuaciones que nuestro país necesita. Con la llegada de la digitalización y las nuevas tecnologías hay que centrar muchos de nuestros esfuerzos en el cambio del modelo económico y productivo. De ahí, la Ley Rider, la regulación de los falsos autónomos de las plataformas digitales consensuada con los agentes sociales ha supuesto un nuevo reto en la defensa de los trabajadores".

Así pues, Donaire señaló que, con el cambio del modelo productivo a consecuencia de la digitalización, robótica, inteligencia artificial, la industria 4.0, "tenemos que hacer frente como sociedad a los grandes retos que se nos pueda presentar sobre todo en materia de mantenimiento de empleo y formación".

Por todo ello, el líder sindical apuntó que el sindicato tiene que continuar "creciendo" y mostrarse "más abierto a la sociedad, sobre todo de una manera muy especial a los jóvenes y a las mujeres".

En este sentido, Donaire señaló que la prioridad del sindicato es la "negociación colectiva, la subida de salarios, y la recuperación económica. Estos son los retos centrales de UGT Huelva para nuestra provincia en 2022. Tenemos que seguir trabajando para fortalecer la sanidad pública, seguir luchando contra la desigualdad y la pobreza, centrando las políticas y los fondos europeos en los colectivos más vulnerables".

Centrándose en Huelva, Donaire destacó que el principal problema de Huelva y su provincia es "sin duda la elevada tasa de desempleo, cuya persistencia en el tiempo ha hecho que se convierta en una característica endémica de la provincia, y del día a día laboral y social de miles de personas. En UGT Huelva apostamos por el empleo estable, pleno, digno y con derechos que se debe alcanzar por una política decidida, capaz, comprometida y efectiva en la creación de puestos de trabajo de calidad. Apostamos también por el desarrollo provincial e infraestructuras para la vertebración del territorio. Huelva, a día de hoy, es la provincia con menor nivel de infraestructuras de Andalucía, por lo que desde UGT Huelva estimamos necesario que el desarrollo de las infraestructuras sea fruto de una política planificada por encima del debate, producto del consenso y la concertación entre la administración y los agentes sociales, económicos y sociedad civil".

Por ultimo Sebastián Donaire, afianzó "nuestro compromiso social y laboral como sindicato para este 2022 hacia Huelva y su provincia", y concluyó con los objetivos prioritarios para este nuevo año: "aumento generalizado de los salarios, impulso del empleo con la derogación de la segunda parte de la reforma laboral del PP y una mejora de los servicios públicos, con la implantación de los fondos de reconstrucción de la UE. Seguiremos peleando por unas políticas públicas para reactivar la economía onubense. Exigiremos trabajo digno y de calidad; la reducción de la tasa de temporalidad y siniestralidad. Fomentar la negociación colectiva. Mejorar las políticas de conciliación y la defensa el empleo público y privado".