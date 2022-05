Tráfico emprende una campaña en Huelva para proteger a los vulnerables

La Dirección Provincial de Tráfico pone en marcha desde este martes 24 de mayo y hasta el próximo viernes una nueva iniciativa en la que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales de los ayuntamientos de la provincia de Huelva que decidan sumarse van a realizar una Campaña de vigilancia y protección de los usuarios vulnerables.

Se entiende por usuarios vulnerables a los peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal. El usuario más vulnerable de todos es el peatón, especialmente, las personas mayores, los niños y discapacitados.

La jefa provincial de Tráfico, Cristina Gago, ha señalado la evolución creciente en los últimos años de los usuarios vulnerables entre las víctimas de los accidentes de circulación. En ello pueden influir una serie de factores como el incremento de los desplazamientos vinculados a la actividad logística y de transporte de mercancías, la proliferación de formas de movilidad más sostenibles y el envejecimiento de la población.

En 2020 fallecieron en la provincia de Huelva 26 personas en accidentes de circulación en vías interurbanas. El 54% de los fallecidos eran usuarios vulnerables de los que diez eran motociclistas, dos ciclistas y dos peatones. En vías urbanas, la totalidad de los fallecidos fueron vulnerables.

La campaña es una de las propuestas que se acordaron en la Comisión Provincial de Seguridad Vial el pasado 10 de febrero para concienciar a todos los usuarios de la importancia de cumplir las normas, objeto para garantizar la seguridad vial y fomentar la convivencia pacífica entre todos los usuarios de la vía. Desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva se indica la importancia de concienciar a estos usuarios de la necesidad de protegerse mediante la utilización de los sistemas de seguridad pasiva (casco de protección homologado y prendas reflectantes) y cumpliendo las normas de circulación.

Las normas son autoprotectoras y proteger a los demás, por ello es fundamental respetar los límites de velocidad, las prioridades de paso de otros usuarios, especialmente en pasos de peatones y ciclistas, aceras y zonas peatonales. En vías interurbanas es muy importante respetar las distancias laterales en los adelantamientos a vehículos de dos ruedas y a peatones y cambiarse de carril para adelantar a ciclistas en aquellas calzadas que tienen más de un carril por sentido.

En la nueva Ley de Seguridad Vial pasan de 3 a 4 los puntos que se pierden por no usar el casco de protección obligatorio o no hacerlo de forma adecuada y 6 puntos por adelantar entorpeciendo o poniendo en peligro a ciclistas o sin dejar la separación lateral mínima de 1,5 metros. Las bicicletas y los vehículos de movilidad personal son vehículos y sus conductores deben de cumplir las normas de circulación de los vehículos, por lo que no pueden circular por aceras ni zonas peatonales.

En estos días, la ATGC y las policías locales de los ayuntamientos que participen en esta campaña intensificarán los controles en todo tipo de vías, especialmente, en carreteras convencionales de doble sentido de circulación, donde se producen ocho de cada diez fallecidosen accidentes de tráfico en vías interurbanas, y en las vías urbanas.