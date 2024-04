Toscano cree que para el Gobierno "siempre es caro" cuando se trata del AVE a Huelva

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha incidido este lunes en que el AVE con Sevilla sería "el más barato de España", por lo que ha indicado que "no es justo" que "ese sea el obstáculo" para una infraestructura que la Comisión de Infraestructura ha designado como "necesaria, junto a la conexión con Portugal".

Así se ha manifestado el presidente, a preguntas de los periodistas durante la presentación la XXVIII edición de la Feria de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría, en la que ha lamentado que el coste de la infraestructura sea "el obstáculo" para traer la conexión por alta velocidad entre Huelva y Sevilla.

"El AVE con Sevilla sería el más barato de España, por lo que no nos pongan ahora como uno de los grandes obstáculos que es muy caro. Siempre es caro para Huelva, cuando es el más barato, creemos que no es justo", ha subrayado

En este sentido, ha remarcado que se lleva "mucho tiempo" trabajando en la Comisión de Infraestructuras, cuya última reunión es este martes" para elaborar el documento en el que se incluyen "las dos infraestructuras que son necesarias en materia ferroviaria".

Toscano ha indicado que "nadie puede dudar de que es necesaria" la línea Sevilla-Huelva-Faro, porque "va a unir no solo dos provincias, sino también con el país vecino". Pero en ese documento también se incluye "una obra de emergencia" que es "unir Huelva con Sevilla en menos de una hora".

"Es tercermundista que estemos con trenes del siglo XIX en pleno siglo XXI. Solo necesitamos esas dos infraestructuras, no es cuestión de elegir cuáles son necesarias porque son completamente diferentes. Por un lado, esa unión rápida con Sevilla, esa lanzadera, donde no solo se unirían personas, sino también mercancías, a través del Puerto; y, por otro lado, necesitamos un AVE que nos una con el país vecino", ha explicado.

Por tanto, ha insistido en que son dos infraestructuras "necesarias," ya que una es de "emergencia", pero ha pedido que "no nos den a elegir con otras provincias andaluzas", porque, en su opinión, "parece que están intentando crear una guerra donde no la hay".

Valoración de la Junta de Andalucía

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, calificó de "declaraciones desafortunadas" las realizadas por el ministro Óscar Puente ya que "como onubenses pedimos algo que es necesario para nuestra provincia y no se puede decir que es un capricho reivindicar una necesidad de conexión ferroviaria, es muy atrevido por su parte".

El presentante de la Junta añadió que "no puedes justificar traer o no una inversión en función de quitarle el dinero a otra provincia que también necesita esa infraestructura. No se puede decir que no es rentable porque lo público está para atender las necesidades de los ciudadanos, no se trata de rentabilidad sino de un servicio público".