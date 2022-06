Toni Nadal: "En cualquier ámbito de la vida, el factor determinante es la actitud"

"La gente que triunfa es la que se da más oportunidades". Fue una de las frases del vídeo de presentación de Toni Nadal, antes de subir al escenario del Auditorio de la Casa Colón de Huelva para ofrecer la conferencia de inauguración del Congreso Internacional de Frutos Rojos bajo el título Todo se puede entrenar. Ya arriba, el que haya sido el entrenador del que posiblemente es el mejor deportista español de la historia, Rafael Nadal, además de ser su tío, dijo de estar "encantado" de estar en Huelva pero reconoció que "me ha costado llegar desde Sevilla".

Nadal ofreció una charla absolutamente motivadora en un Auditorio casi a rebosar. "Procuro ser un apasionado en lo que hago", aunque apuntó que su verdadera pasión no es tanto el tenis "si no por encima de todo, los retos. Marcar objetivos y alcanzarlos. Uno en la vida tiene que ponerse retos". En esta línea, Nadal señaló mejorar siempre es necesario y posible. "Creo que todos tenemos la capacidad de hacer las cosas cada día un poco mejor". Además, añadió que "hay que ser crítico con uno mismo, o valiente para rodearse de personas" que sean críticos contigo. De ahí que "en la vida, tenemos que afrontar la realidad". Así, expuso que su compromiso con su sobrino fue "decirle siempre lo que creía, para nada lo que quería escuchar". Asimismo apuntó numerosas reflexiones de cómo encarar el día a día. "Siempre entendí que la exigencia me daba más probabilidad del éxito. En cualquier ámbito de la vida, el factor determinante es la actitud".