Testimonio de lo imposible con un paciente fallecido en Huelva

A raíz de la experiencia publicada en este mismo medio y que tenía como protagonista a una enfermera en un conocido hospital onubense, hoy les quiero hacer partícipes de otra experiencia en otro centro hospitalario de la ciudad.

La comunicante la pasaremos a llamar Ana -que no es su nombre real- y me escribía recientemente lo siguiente: "Buenas tardes José Manuel, he leído en "Huelva Información" una noticia de una experiencia que ha tenido una enfermera en un hospital de la ciudad, no sé si será el mío o no, pero te cuento lo que a mí me ha pasado" decía.

Ana es una enfermera veterana que "ha visto de todo" pero nunca le había pasado nada raro: "Tengo compañeras que si han vivido cosas muy raras, muy fuertes, de escuchar voces o luces que se le han encendido solas o apagadas solas, cosas que siempre tú piensas, en ese momento, que son tonterías pero que luego, cuando te pasa, no son tan tontas".

En cuanto a su experiencia ella me decía: "Mira, me pasó una noche, a mi me tocaba turno de día pero lo cambié con una compañera, a ella le venía bien y a mí también, así que se hizo el cambio. Sobre las dos de la mañana falleció un paciente ya mayor y que estaba malito, esperábamos que falleciera en el día pero tocó a esa hora. Siempre ha y un proceso de amortajar el cuerpo, certificar el fallecimiento y demás que suele implicar un tiempo. Nosotras lo apuntamos a la hora que falleció y seguimos el procedimiento ordinario que en un hospital es rutinario. Yo recuerdo que entré en la habitación, se da el pésame a la familia y se retira material de monitorización y demás para que se traslade abajo y de allí se lo lleve la funeraria" explicaba.

"Hubo un momento en el que un familiar salió fuera, el hombre necesitaba tomar el aire, llamaba a la familia a esa hora. Estaba cerca de nosotras y estaba nervioso. Fue cuando la luz de la habitación se encendió sola y sentimos, del interior, una voz que decía: "Mi hijo, ¿dónde está mi hijo?". Claro, nos miramos todos, incluido el hombre, entramos en la habitación, pero aquel señor estaba allí amortajado y la muerte estaba certificada. Nos pusimos todos nerviosos y quise llamar al médico que acudió diciendo que el paciente estaba muerto y que no había dudas. Cuando llegó y nos vio las caras entró y verificó la muerte. Al salir nos dijo: "No sé qué os ha pasado pero no creo que estéis de broma. Antes se certificó la muerte del paciente, no hay dudas". Entonces le contamos lo que nos había pasado y ya luego, más tranquilamente, vino a nuestra zona y nos trató de tranquilizar" recuerda.

"Nos dijo: "En este hospital siempre han pasado cosas muy raras, escuchar a un paciente muerto hablar no es normal pero hay gente que ha visto a pacientes muertos hace tiempo paseando por los pasillos o luces y equipos que se comportan de forma extraña, incluso hay zonas que dicen que están encantadas... Mejor no prestar mucha atención a todo eso o vais a trabajar con miedo" y ese consejo es el que seguimos. Lo que te he contado es tal cual pasó, sólo era para que lo supieras" concluía.

Son los hospitales lugares en los que ocurren hechos extraños y que, sin dudas, hay una fuerte relación vida y muerte allá donde se puede atravesar esa débil barrera y manifestarse lo imposible, y es el caso que hoy, desde lo narrado por la testigo, les he querido contar.