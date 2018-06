Teresa Viejo alienta a los jóvenes a alimentar la curiosidad

La periodista Teresa Viejo impartió ayer la tercera conferencia del ciclo Innovación social: Innovar para crear talento, en la que alentó a los jóvenes a "alimentar la curiosidad, si quieren que les escuchen". "Todos los humanos nos hacemos preguntas a diferencia de las máquinas, si no las hiciéramos no creceríamos, es decir, sin curiosidad no creceríamos", defendió la periodista.

Según prosiguió, "desde que nacemos estamos cuestionando cosa". Con estas afirmaciones inició la periodista y escritora Teresa Viejo la tercera conferencia incluida en el ciclo que se celebra en la Facultad de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social del Campus de El Carmen bajo el título La curiosidad salvó al gato. El arte de preguntar y el talento de responder.

La periodista participa en un ciclo de conferencias en Trabajo Social

Durante la conferencia, Teresa Viejo se refirió al concepto de curiosidad como "la necesidad de obtener información por parte del ser humano", por lo que se trata de "un instrumento que todos deberíamos potenciar" pues, si bien cuando somos niños no paramos de hacer preguntas, cuando se llega a la etapa de la madurez dejamos de sentir un poco esa necesidad y esa ausencia de curiosidad puede llevarnos muchas veces a sentir tristeza.

A su juicio, las áreas de conocimiento que activan la curiosidad son el aprendizaje, la memoria y la recompensa, por lo que, apuntó que "la curiosidad nos permite aprender mejor, retener las cosas en nuestra memoria y sentirnos bien por aquello que hemos logrado descubrir". En este sentido, manifestó que es "muy importante" que los profesores sepan provocar la curiosidad de los alumnos para que puedan aprender mejor.

"La curiosidad es también un gran activador y estimulador de todos nuestros sentidos. De los cinco, la conferenciante destacó el sentido del olfato, que es el sentido de la intuición, el que nos indica cuál es el camino por el que debemos ir", remarcó.