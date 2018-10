Teatro para vivir

José María Sancho, veterano anónimo triguereño, confiesa que su pasión por el teatro estaba por encima de la necesidad de desplazarse dos días a la semana, desde su pueblo hasta la capital, para los ensayos con su grupo cuando empezó a actuar hace unos años. Lo hacía sin coche propio, tomando el autobús cuando cuadraba o sacando el pulgar en el arcén para alimentar su afición, 22 kilómetros más allá. Entonces tenía que compaginar teatro y trabajo; y ahora lo disfruta con más tiempo. "Es gratificante y relajante, y nos sirve de mucho". Es momento, asegura, para "transmitir todo lo que podamos, de lo que llevamos dentro, en el corazón".

Sancho es uno de los voluntarios del Centro de Participación Activa (CPA) de Trigueros que ha participado esta semana en el proyecto Entre versos y Marsillach de la Obra Social La Caixa y la Compañía Blanca Marsillach, con la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales. Once han sido los mayores del centro que representaron la obra ayer tarde en Las Cocheras del Puerto, adaptación de Una noche con los clásicos, creada por Adolfo Marsillach en 1997, junto a Amparo Rivelles y María Jesús Valdés, compendio de lecturas dramatizadas de grandes autores y textos del Siglo de Oro.

Espero transmitir todo lo que pueda, todo lo que llevo dentro, en el corazón"

Una de las actrices noveles ayer era Pepi, a la que enredaron en este grupo de teatro "porque sí" y que ahora se confiesa "encantada de la vida". "Yo trabajo y lo he dejado esta semana para poder ir a los ensayos y estar aquí hoy", contaba por la mañana, en la presentación a los medios. "Encantada", "emocionada", aseguraba que ha "aprendido muchísimo". "Siempre he leído mucho pero la poesía la he tratado poco. Ahora seguro que la voy a seguir más".

Los testimonios que ofrecen los intérpretes aficionados dicen mucho de la relevancia de esta actividad. La actriz Blanca Marsillach, promotora del proyecto a través de la compañía que dirige, explicaba que para ello anteponen un lema, convertido casi en mantra: "Mientras sumamos años a la vida, sumemos vida a los años". "Nunca te quedes parado".

La base, cuentan, es la necesidad de "dar vidilla" a los mayores, en este caso con el teatro. El director del Área de Negocio de CaixaBank en Huelva, Juan Manuel Llinares, lo dijo claro: "Pretendemos dar un impulso al envejecimiento activo, potenciar la actividad y la memoria, que redunda siempre en la salud". "Esto lo hemos hecho por vosotros -se dirigía al cuadro de teatro triguereño- para que seáis el espejo en el que otros mayores vean reflejado vuestro desarrollo, con un envejecimiento más vital y dinámico, con muchas cosas que hacer y disfrutar".

La provincia de Huelva cuenta en la actualidad con 13 centros de participación activa (antes llamados centros de día de mayores), con más de 30.000 socios activos, según los datos de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social. De todos ellos hay siete que cuentan con talleres de teatro propios "que están dando resultados muy buenos, como se comprobó con el premio que la Junta de Andalucía concedió el año pasado a uno de ellos, el de Bollullos", contaba el delegado, Rafael López.

Este "resultado de mucho tiempo de trabajo" se ha reflejado estos días en el trabajo conjunto de la Compañía Blanca Marsillach y el grupo de teatro del CPA de Trigueros. La docena de actores ha trabajado desde el lunes en la preparación de textos de Quevedo, Góngora, Lope de Vega o San Juan de la Cruz, entre letras del cancionero y otras obras anónimas para su lectura dramatizada. Junto a éste repaso al Siglo de Oro, la Elejía a Ramón Sijé, de Miguel Hernández, recitada en las tablas, en réplica de versos, con el mismísimo Marsillach padre en una proyección de vídeo. "Cuando mis nietos cuenten que su abuelo compartió escenario con Adolfo Marsillach -anotaba José María Sancho orgulloso- nadie les va a creer". Su familia, sí, que no se lo perdió ayer.