El Supremo modifica la pena a siete implicados en la operación Kalufo

La Sección Primera de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado la condena a siete de los doce condenados por narcotráfico de la operación Kalufo, por la que la Guardia Civil logró desarticular una organización bicéfala -con base en Cartaya y Ceuta- que se dedicaba a la venta de hachís y que utilizaba muleros para el traslado del estupefaciente.

De estos condenados, ocho decidieron recurrir en casación el fallo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva (de febrero de 2017) y la mayoría ha salido victoriosa del pulso judicial.

Con uno absuelto de los tres ceutíes condenados, el grupo criminal es inexistente

La operación Kalufo, tras meses de investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción 1 de Ayamonte y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil de Huelva, fue explotada en junio de 2014 y acabó con 20 detenidos, tres registros domiciliarios en Cartaya, otro en un locutorio de Lepe y siete en Ceuta. Fue la mayor operación dirigida desde la provincia onubense por el volumen de arrestos. Además, los agentes se incautaron de 2.202 bellotas de hachís, cinco vehículos, 13.395 euros, una pistola de fuego municionada del calibre 9 mm Parabelum, una escopeta de aire comprimido, efectos electrónicos y documentación contable.

Los investigadores consiguieron atestiguar la recepción y venta de importantes cantidades de hachís en la calle Valdeflores del Carril, en Cartaya, desde donde operaban los componentes de la banda que traían la droga desde Marruecos transportándola mediante personas (muleros), quienes la llevaban en numerosas porciones (bellotas) introducidas en su organismo para dificultar controles de seguridad, expulsándolas a su llegada a Cartaya.

En la resolución del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Huelva Información, los magistrados desestiman las pretendidas impugnaciones relativas a la vulneración del juez predeterminado por la ley, al secreto de las comunicaciones por las intervenciones telefónicas y a la vulneración de la cadena de custodia.

Sin embargo, absuelven a dos de los acusados del tráfico de hachís, concretamente a A.M. (condenado a dos años de prisión y 20.000 euros de multa) y a Y.A.A. (condenado a cuatro años y medio y 100.000 euros de multa), "al no constar prueba de cargo suficiente a tenor de la motivación de la sentencia recurrida". Para este último, no obstante, se mantiene la pena de un año de reclusión por tenencia ilícita de armas.

Recalca el Supremo que el "punto conflictivo de la sentencia recurrida, que la distorsiona de forma sustancial, es el relativo de subsumir la existencia de grupo criminal en el artículo 369 2º en lugar de en el artículo 570 3º". El primero contempla los supuestos relativos a otras actividades organizadas y delictivas "distintas al tráfico de drogas cuya ejecución se vea facilitada por el delito contra la salud pública", mientras que el artículo aplicado por la Audiencia de Huelva (369 bis) está "limitado a las organizaciones que tienen como objetivo el tráfico de drogas".

La Sala entiende que al haber descartado la Audiencia de Huelva la organización criminal -que sí quería imputar la Fiscalía a los investigados- y haber apreciado que seis de los implicados sí conformaban un grupo delictivo, ahora "la absolución de uno de los tres integrantes del grupo criminal de Ceuta excluye la aplicación del tipo penal de grupo criminal, dado que sus componentes quedan reducidos a dos".

Además de los dos absueltos hay otros tres condenados representados por el abogado Juan López Rueda que han conseguido modificaciones en las penas: el considerado el jefe de la banda en Cartaya, H.W., que había sido castigado en Huelva con cinco años de prisión y 200.000 euros de multa, que tendrá que pagar el mismo montante pero pasará entre rejas cuatro años y diez meses, dos meses menos; el jefe de la organización ceutí que proveía a la onubense, N.H.A. (alias El Abuelo), quien se libra de un año de reclusión y cumplirá cuatro años de cárcel y abonará 150.000 euros de multa; y J.M.A.A., que cumplirá tres años y medio de prisión (seis meses menos que en la condena de instancia) y pagará los 100.000 euros que ya se le habían impuesto.

A A.B. lo considera el Supremo responsable de un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia, por el que le impone cuatro años de prisión, así como otros seis meses por ser autor de un delito de integración en grupo criminal. Hará frente a 150.000 euros de sanción. Pese a las modificaciones, la pena impuesta por el Alto Tribunal, en resultado, es idéntica a la de la Audiencia de Huelva. Finalmente, K.S., condenado por la Sección Tercera de Huelva a cuatro años de prisión y a 150.000 euros de multa, solo pasará tres años y medio en el centro penitenciario.

Otro de los recurrentes, A.M., no ha visto alterada su condena de tres años y nueve meses de prisión más 30.000 euros de multa.