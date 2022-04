Los tiempos están cambiando. Muchas de las cosas que creíamos superadas, vuelven a suceder sin darnos cuenta. Desde aquel boom de la Semana Santa, a mediados de la década de los setenta del pasado siglo, a este ahora que nos toca vivir, hemos aprendido de cofradías, que es como dicen muchos, una barbaridad. En este medio siglo, mal contado, las hermandades han superado muchas trabas, y a la par, se ha mejorado, hasta cotas insospechables, en lo patrimonial, en la puesta de una cofradía en la calle y en otros aspectos, aunque en otros campos seguimos como siempre. Esto último sería para otro debate.

Hace unos días, en una de esas tertulias cofrades que ahora se suceden, salió a relucir la problemática que tienen en muchas localidades de nuestra provincia, a la hora de formar cuadrillas de costaleros. Esta problemática llega a cotas tales, que hay hermandades que se plantean, muy seriamente, no procesionar este año. La verdad es que el tema es preocupante. Muchas ilusiones se verían truncadas por esta falta de costaleros. En este punto es, cuando se me vienen a la mente aquellos años setenta, cuando se empezaron a crear en Huelva las primeras cuadrillas de costaleros. En aquellos años, era impensable que en Huelva una hermandad se quedara sin salir por falta de costaleros, pues, a la llamada de una hermandad con problemas de esta índole, la respuesta era sorprendente.

Los mejor de todo era, que en aquellos años no había grupos de WhatsApp y las únicas redes sociales que funcionaban era el boca a oído y las distintas emisoras de radio haciendo un llamamiento general. Otros tiempos y los mismos problemas.

Ahora, cuando nos encontramos con localidades de la provincia con problemas para sacar los pasos, apelo a la solidaridad costalera de Huelva para solventar este problema. Son muchas las ocasiones en las que hermandades de Huelva, han recurrido y siguen recurriendo a costaleros de la provincia para cubrir sus pasos. Muchos costaleros de nuestros pueblos se han involucrado en nuestras cuadrillas demostrando un compromiso digno de todo elogio.

La provincia de Huelva somos también nosotros, los que somos de la capital. La provincia de Huelva no puede ni debe ser una desconocida para los onubenses. Ahora, nos encontramos en unas circunstancias parecidas, por no decir igual, a la que tenían muchas hermandades de Huelva al principio de los costaleros no asalariados. Apelar a la solidaridad costalera, es algo que no es nuevo. No se puede mirar para otro lado cuando existe un problema que a todos nos atañe y que nos debe de preocupar.

Un adagio popular afirma que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Este refrán dice una verdad fuera de todo debate. Los problemas de nuestros vecinos deben ser solucionados por todos, ya que, mañana podemos ser nosotros los que supliquemos esa ayuda que ahora nos piden.

Ahora a los costaleros de aquellos primeros años nos coge fuera de las trabajaderas. Los años no perdonan. Los tiempos han cambiado y ahora la provincia, nuestra provincia, es la que requiere un gesto de solidaridad costalera. Ayudar a la provincia es ayudarnos pues, todos somos de la misma provincia.