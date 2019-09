Sixto Barranco, hombre trabajador

Nació en Buenos Aires, pero fue un onubense de pro, una figura típica de la Huelva de los años 20-30, según lo definió el bueno de Ernesto Lazo en uno de sus artículos, que también continuaba diciendo que fue un buen profesor de inglés y mejor persona, portador de indomables cejas, asombro de sus alumnos. Ernesto era un hombre serio y formal y muy documentado, pero siempre tenía un toque de humor, como lo demuestran estas letras que escribió hace ahora 20 años.

De nuevo tengo ganas de escribir sobre un familiar. Y es que conforme me voy haciendo mayor, me voy haciendo más sensible y quiero rendirle este pequeño tributo a mi abuelo, del que tuve muy poco tiempo para disfrutar de él. Pero es que su figura dejó un hondo recuerdo en la sociedad onubense. Aún hoy, a pesar del tiempo transcurrido, me siguen diciendo mucha gente que se acuerdan de él. Murió siendo yo muy niño y sin embargo tengo un grato recuerdo de su amabilidad y cariño conmigo, especialmente el día de Reyes, cuando mis padres me llevaban a su casa de la calle Rábida a recoger los regalos que yo inocentemente recogía pensando cómo habían podido acordarse de mí llevándolos a una casa donde no había niños.

Mi abuelito nació en Buenos Aires en 1891, pero eso solo fue una anécdota, ya que mi bisabuelo Bartolomé tenía negocios en Argentina. Y como su esposa estaba embarazada y en avanzado estado, decidió llevarla con él a ese viaje que debía de hacer. Y allí fue donde nació.

Pero su vida transcurrió siempre en Huelva, donde se casó con mi abuela Pura Carmona, con la que tuvo dos hijos: mi tío Sixto y mi padre Fernando, ambos militares que llegaron a tener la graduación de coronel de Infantería.

Mi abuelo Sixto se quedó viudo con sus dos pequeños retoños. Hasta que conoció a Josefa Martínez, mi querida abuela Pepa, con quien se casó al poco tiempo y con quien tuvo otros siete hijos más: Paco y Carlos, los varones; Encarnación y Ana María, monjas Teresianas; Pepita, María y Carmela.

Él era profundamente religioso. Ayer mismo me decía una señora que lo conoció cómo cada tarde lo veía entrar en la iglesia de La Milagrosa de la calle Rábida. Fue uno de los hermanos fundadores de la Hermandad de La Buena Muerte, de tanto arraigo en la ciudad, y miembro activo de la Adoración Nocturna Nacional.

Para poder mantener esa familia tan numerosa no tenía más remedio que trabajar intensamente y tener muchas ocupaciones. Él era facultativo de minas y miembro de la Sociedad Francesa de Piritas. Fue administrador de la recién creada Empresa Municipal de Aguas de Huelva. Como hablaba perfectamente inglés, era corredor intérprete marítimo del Puerto de Huelva. Y además era profesor de inglés del Instituto de Enseñanza Media La Rábida.

Fue también delegado en Huelva de una conocida compañía de seguros y de una agencia de transportes. Y por si fuera poco, quiso contribuir con su trabajo altruista por el bien de la ciudad de Huelva. Y por eso llegó a ser primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, siendo alcalde don Juan Quintero Báez.

Mucha gente lo recuerda subiendo la cuesta del Conquero, caminando hacia el instituto, como mi entrañable y gran amigo Manolo Sánchez Tello, que fue profesor también del instituto y que también dejó una huella imborrable en tan señero centro de enseñanza. Él me recuerda muchas veces a mi abuelo con mucho cariño por su parte. Grabó a fuego sus pisadas en la cuesta del Conquero, según decía su amiga y compañera Isabel Díaz el día de su despedida. Ahora tengo el honor de compartir con él parte de nuestro tiempo en las reuniones de la Academia Iberoamericana de La Rábida.

En el año 1926 Sixto Barranco Herrera propuso en el pleno del Ayuntamiento un homenaje al alcalde Juan Quintero Báez por su trayectoria en la ciudad y su política de abastecimiento de agua. La propuesta fue aprobada por unanimidad y además se acordó la construcción de una fuente en el centro de la plaza que llevaría su nombre y un monumento. Al final solo se colocó una palmera que se había rescatado de una casa vieja. Esa palmera es la que hoy vemos con una gran altura y que le da nombre de forma coloquial a la plaza.

Sixto falleció en Huelva en septiembre de 1957, dejándonos a todos los que llevamos su apellido la herencia de trabajo, trabajo y trabajo. Y Huelva siempre por bandera.