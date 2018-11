Sindicato Médico y Basta Ya echan en falta que el SAS ofrezca un plan de choque

El Sindicato Médico (SM) y la Plataforma Basta Ya han emitido un comunicado en el que subrayan que el SAS no les ha presentado hasta el momento un "plan de choque para reformar la abandonada Atención Primaria de Huelva". Los convocantes se refieren así a la reunión mantenida el miércoles entre los portavoces del SM y responsables de la sanidad onubense para dar una salida a la huelga que los médicos realizan desde el día 22 de octubre. El comunicado señala que "se reconoció que no se iba, ni de lejos, a alcanzar el objetivo de 1.500 pacientes por cupo en toda Huelva". "No se habló -añade- de la sustitución de profesionales por ausencias previsibles. Apenas de mejorar la seguridad en los centros y nada de los objetivos irrenunciables de dar estabilidad a las plantillas, equiparar la retribución a la media nacional o de modificar/retirar los obsoletos Acuerdos de Gestión. No tenían competencias, claro". De manera que los convocantes de la huelga concluyen que "todo muy insuficiente, inconcreto, sin calendarizar". SM y Basta Ya reconocen que "la promesa de mejora en la capacidad de resolución, con la incorporación del Catálogo de Pruebas Complementarias es un avance que beneficiará a los pacientes, al poderse realizar estudios bien indicados por su médico sin tener que esperar a ser derivados a especialistas hospitalarios. Pero a nadie se le oculta que en una consulta médica de Atención Primaria actual, en la que en menos de cinco minutos se tienen que atender dos o tres problemas de salud y el sistema informático lento o estropeado, será muy difícil hacer un uso adecuado de estos nuevos recursos".