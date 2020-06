De Senegal a España en plena pandemia mundial

No son pocos los españoles que se encontraban fuera del país cuando el coronavirus azotó con fuerza a la población mundial. La incertidumbre por la evolución de la pandemia y las normas restrictivas de cada nación ha hecho que cada traslado de vuelta se convierta en un atípico regreso.

Esto es lo que le ocurrió a Isabel Caminal Fathke, que se encontraba en Senegal cuando el estado de alarma irrumpió en España, a donde regresó el pasado 16 de abril. Esta estudiante del máster Conservación de la biodiversidad de la Universidad de Huelva era la segunda vez que habitaba en el país africano, concretamente en Kedougou, gracias a un proyecto de desarrollo sostenible agroforestal de la Onubense. “Se pretende formar a las mujeres para mejorar la seguridad alimentaria y para ello se están haciendo formaciones como mejorar el cultivo o el suelo, para que sea más productivo y no se desgate tanto...”, en definitiva, mejorar el conocimiento para sacar más provecho.

Todo se sucedía bajo la normalidad hasta que se decretó el estado de alarma en España, cuando comenzó a pensar, junto al resto de españoles con los que estaba, qué hacer. Mientras, en Senegal seguían “las cosas con normalidad” pero justo unos días después el Gobierno “cerró universidades y escuelas”, aunque para los comercios y la movilidad no hubo restricciones. Lo siguiente fue un toque de queda a partir de las 20:00. Al principio la estudiante pensaba que volver a España no era buena idea porque “no se había llegado al pico de contagiados, estábamos en pleno auge”. Aun así “mi compañera de la UHU sí que creía que lo ideal era volver porque si en Senegal se ponían las cosas feas podría llegar a ser peor la situación”. Así, “hablando con los encargados de la universidad “llegamos a la conclusión de coger el próximo vuelo para volver a España”. Mientras, la decisión fue de confinarse hasta que se puso en marcha el traslado pero “miedo no se pasó”.

A partir de ahí “tuvimos que pedir bastantes permisos para poder cruzar toda Senegal porque estábamos justo en la otra punta”. Es en este momento cuando entra en juego la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, perteneciente a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. “Eran nuestras personas de contacto. Nos informaron de que había un vuelo, nos tramitaron todos los papeles necesarios para poder cruzar el país sin problemas y nos pusieron un coche del hostal al aeropuerto para no coger un taxi”.

El regreso se hizo en dos días por Senegal. Un primer viaje de unas dos horas. Y después de una noche otro nuevo viaje en coche de unas diez horas. “Había bastantes controles pero se pasaban rápido al enseñar los papeles”. Una vez finalizado este viaje le esperaba un avión, donde se mantuvo la distancia de seguridad con el resto de pasajeros, que terminaría su vuelo en Alicante, ciudad de Isabel Caminal.